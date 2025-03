Thu ngân sách Nhà nước hai tháng đầu năm đạt trên 25,4% dự toán

Ngày 17/3, đại diện Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách Nhà nước trong tháng Hai ước đạt 191,9 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, thu ngân sách lũy kế thu 2 tháng đầu năm xấp xỉ đạt 500 nghìn tỷ đồng và bằng 25,4% dự toán, tăng 25,7% so cùng kỳ năm 2024. Trong đó, ngân sách Trung ương ước đạt 25,5% dự toán, Ngân sách địa phương ước đạt 25,1% dự toán). Về cơ cấu, thu nội địa ước bằng 27,3% dự toán, tăng 28,9% so cùng kỳ năm 2024; Thu từ dầu thô bằng 15,3% dự toán, giảm 17,1% so cùng kỳ năm 2024; Thu từ cân đối hoạt động xuất-nhập khẩu bằng 15,5% dự toán tăng 6,6% so cùng kỳ năm 2024.

Báo cáo cập nhật thu ngân sách Nhà nước đến hết ngày 11/03, số liệu thu trên hệ thống Tabmis đã đạt 574,4 nghìn tỷ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm 2024 và bằng 29,2% dự toán. Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt 28,04% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt 30,46% dự toán.

Bên cạnh đó, tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước tháng Hai ước đạt 140,6 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 2 tháng ước đạt 293,8 nghìn tỷ đồng, bằng 11,5% dự toán, tăng 13,2% so cùng kỳ năm 2024. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 60,4 nghìn tỷ đồng, bằng 7,6% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân ước đạt 7,32% kế hoạch vốn đầu tư phát triển Thủ tướng Chính phủ giao; Chi trả nợ lãi ước đạt ước đạt 21,1% dự toán, giảm 7,1% so cùng kỳ; Chi thường xuyên ước đạt 13,4% dự toán, tăng 15,9% so cùng kỳ.

Theo thông tin của Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách trong hai tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng vui đón Tết cổ truyền.

Cụ thể, ngân sách Trung ương đã chi từ dự phòng bổ sung cho các địa phương 87,6 tỷ đồng thực hiện phòng, chống dịch, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định. Bên cạnh đó, Cục dự trữ Nhà nước đã thực hiện xuất cấp 6.040 tấn gạo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Về triển khai kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển, Bộ Tài chính cho biết tổng số kế hoạch vốn năm 2025 Thủ tướng Chính phủ đã giao 825,9 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương tăng thêm (từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương,…) khoảng 50 nghìn tỷ đồng so kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Trên cơ sở đó, cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong tháng Hai, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện phát hành 45,11 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 9% kế hoạch cả năm với kỳ hạn bình quân 10,83 năm, lãi suất bình quân 2,91%/năm./.