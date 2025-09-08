Thủ tướng Israel họp khẩn sau vụ xả súng tại Jerusalem khiến 5 người chết

Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tiến hành cuộc họp "đánh giá tình hình" với các lãnh đạo cơ quan an ninh sau vụ tấn công xảy ra sáng cùng ngày tại ngã tư Ramot ở Jerusalem làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Kênh truyền hình Channel 12 đưa tin có 2 đối tượng thực hiện vụ xả súng tại ngã tư Ramot và đều đã bị vô hiệu hóa, với sự giúp sức của một dân thường có mặt tại hiện trường.

Một số chuyên gia gỡ bom cũng đã được điều tới để rà soát xem có chất nổ hay không.

Trong khi đó, theo giới chức y tế, trong số những người bị thương có 7 người bị thương nặng. Tất cả đều đã được đưa đi cấp cứu tại 3 trung tâm y tế khác nhau.

Thông tin ban đầu từ các cơ quan an ninh cho biết 2 đối tượng thực hiện vụ xả súng là người Palestine đến từ Bờ Tây, được cho là từ các ngôi làng gần khu vực Ramallah. Hiện danh tính của cả 2 đối tượng đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trong khi đó, ở Ramallah, binh lính Israel đang bao vây một số ngôi làng ở vùng ngoại ô, đồng thời phối hợp với cảnh sát rà soát khu vực để truy tìm các đồng phạm, nếu có./.

