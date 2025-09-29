Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Sáng 29/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đang có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V. Volodin và đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V. Volodin có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nga nói chung; là dịp để hai Bên tiếp tục thúc đẩy việc triển khai thực chất những thỏa thuận mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt sau các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn rất sôi động trong năm 2025.

Nhắc lại cuộc gặp thân tình với Tổng thống V. Putin mới đây nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Trung Quốc và cuộc hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vào đầu năm nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu mà nước Nga đạt được trong thời gian qua nhất là trong việc giữ vững ổn định chính trị-xã hội, duy trì tăng trưởng kinh tế tích cực mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Liên bang Nga, mong muốn làm sâu sắc quan hệ với Nga trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Duma Quốc gia Nga ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi về khuôn khổ pháp lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực; hỗ trợ hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư nhằm sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD, tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu, khuyến khích các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau.

Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V. Volodin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, hiếu khách mà phía Việt Nam dành cho Đoàn; nhấn mạnh mặc dù tình hình và bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi nhưng Việt Nam vẫn mãi là người bạn thủy chung của Nga; cảm ơn Việt Nam đã xây dựng tượng đài tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô đã từng giúp đỡ Việt Nam tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam; khẳng định Nga luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tại Đông Nam Á.

Về hợp tác trên kênh nghị viện, ông V.Volodin cho biết tất cả các đảng phái chính trị trong Quốc hội Nga tại cả Thượng viện và Hạ viện dù theo các khuynh hướng chính trị khác nhau nhưng đều đồng thuận ủng hộ việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Việt Nam; khẳng định Quốc hội Nga luôn sẵn sàng phối hợp triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ Chính phủ hai nước đẩy mạnh quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tăng cường quan hệ kinh tế-thương mại, đầu tư, nỗ lực sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD như kỳ vọng của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Quốc hội Nga sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Duma Quốc gia V. Volodin cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực nhân văn, giáo dục - đào tạo, y tế, quốc phòng-an ninh, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tại Việt Nam; đẩy nhanh đàm phán Hiệp định song phương về miễn thị thực, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác địa phương, du lịch và lao động.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin./.

