Thụy Sĩ giữ nguyên lãi suất 0% trước sức ép thuế quan Mỹ

Ngày 25/9, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0%, cảnh báo rằng các mức thuế quan khổng lồ của Mỹ đang gây áp lực lên nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của nước này.

Trong một tuyên bố, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ cảnh báo: "Triển vọng kinh tế của Thụy Sĩ xấu đi do thuế quan của Mỹ tăng đáng kể," vì các mức thuế quan này có thể sẽ làm giảm xuất khẩu và đầu tư, đặc biệt trong ngành máy móc và sản xuất đồng hồ.

Ngân hàng này duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế ở mức từ 1 đến 1,5% trong năm nay, nhưng đã điều chỉnh xuống "gần" 1% cho năm 2026 do thuế quan và bất ổn.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến Thụy Sĩ bất ngờ khi tuyên bố áp thuế 39% đối với hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia này, một trong những mức thuế cao nhất trong chiến dịch áp thuế toàn cầu của ông./.

Thụy Sĩ đề xuất tăng cường nhập khẩu vũ khí từ Mỹ để đổi lấy việc giảm thuế Thụy Sĩ đã đề xuất tăng cường nhập khẩu vũ khí và tài nguyên năng lượng từ Mỹ, bao gồm uranium làm giàu và khí tự nhiên hóa lỏng, để đổi lấy việc giảm thuế quan của Washington.