Kinh tế

Tài chính

Thụy Sĩ giữ nguyên lãi suất 0% trước sức ép thuế quan Mỹ

Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ duy trì lãi suất cơ bản 0%, cảnh báo thuế quan khổng lồ của Mỹ đang gây áp lực lớn lên xuất khẩu, đầu tư và triển vọng tăng trưởng kinh tế nước này.

Đài Trang
Trụ sở Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ tại Bern. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trụ sở Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ tại Bern. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/9, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0%, cảnh báo rằng các mức thuế quan khổng lồ của Mỹ đang gây áp lực lên nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của nước này.

Trong một tuyên bố, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ cảnh báo: "Triển vọng kinh tế của Thụy Sĩ xấu đi do thuế quan của Mỹ tăng đáng kể," vì các mức thuế quan này có thể sẽ làm giảm xuất khẩu và đầu tư, đặc biệt trong ngành máy móc và sản xuất đồng hồ.

Ngân hàng này duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế ở mức từ 1 đến 1,5% trong năm nay, nhưng đã điều chỉnh xuống "gần" 1% cho năm 2026 do thuế quan và bất ổn.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến Thụy Sĩ bất ngờ khi tuyên bố áp thuế 39% đối với hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia này, một trong những mức thuế cao nhất trong chiến dịch áp thuế toàn cầu của ông./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thụy Sĩ #lãi suất #thuế Mỹ #xuất khẩu #tăng trưởng kinh tế #chiến tranh thương mại Thụy Sĩ
Theo dõi VietnamPlus

MỸ ÁP THUẾ ĐỐI ỨNG

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đồng ruble của Nga. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nga ưu tiên ngân sách đảm bảo an ninh và quốc phòng

Bộ Tài chính Nga tuyên bố chính sách ngân sách của nước này giai đoạn 2026-2028 được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu phát triển quốc gia và giải quyết các nhiệm vụ then chốt của đất nước.