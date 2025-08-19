Tổ công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ một số tỉnh ủy, thành ủy

Sáng 19/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác số 3 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tướng Trịnh Văn Quyết.

Tổ công tác số 4 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung.

Tại các buổi làm việc, các Tổ công tác nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết trình Đại hội tập trung vào chủ đề, kết cấu, nội dung của báo cáo; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành đảng bộ, chủ yếu về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp uỷ; về đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo; những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy... đồng thời cho ý kiến về Đề án nhân sự của cấp ủy, chủ yếu về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và về tiêu chuẩn, cơ cấu so với quy định trong Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị.

Kết luận các buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ các tỉnh, thành uỷ đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao các bước chuẩn bị đã được các Tỉnh ủy, Thành ủy triển khai một cách bài bản, khoa học, kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành ủy.

Các đồng chí đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp thu những ý kiến tham gia tại các buổi làm việc, ý kiến góp ý của các cơ quan để hoàn thiện nội dung các văn kiện, trong đó lưu ý các định hướng trong nhiệm kỳ tới phải bám sát các định hướng lớn của Trung ương và đặt trong bối cảnh phát triển chung của đất nước, nhất là những thời cơ, vận hội mới khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, các Tỉnh ủy, Thành ủy rút kinh nghiệm sâu sắc những vấn đề hạn chế đã được chỉ ra để có giải pháp phòng ngừa, khắc phục kịp thời, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới; tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, phù hợp các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình khả thi; bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của đại hội, sớm đưa Nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đà Nẵng về chuẩn bị đại hội Đảng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các Tỉnh ủy, Thành ủy chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đảm bảo đại hội là đợt sinh hoạt chính trị của địa phương sâu rộng trong toàn bộ hệ thống chính trị và tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Theo Kế hoạch, Bộ Chính trị sẽ làm việc với các Đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và Đề án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp.

Dự kiến, thời gian tới tập thể Bộ Chính trị và các Tổ công tác sẽ tiếp tục làm việc với các đảng bộ trực thuộc Trung ương đến ngày 15/9/2025. Thời gian tiến hành đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương hoàn thành trước ngày 31/10/2025./.

