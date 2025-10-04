Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi điện mừng Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Nhân dịp bà Takaichi Sanae được bầu giữ chức Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), ngày 4/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi điện mừng đến bà Takaichi Sanae.

Bà Sanae Takaichi phát biểu trong cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch đảng LDP cầm quyền Nhật Bản, tại Tokyo, ngày 4/10. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Bà Sanae Takaichi phát biểu trong cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch đảng LDP cầm quyền Nhật Bản, tại Tokyo, ngày 4/10. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 4/10, chính trị gia kỳ cựu Sanae Takaichi, đã trở thành tân Chủ tịch của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền sau khi trải qua hai vòng bỏ phiếu tại trụ sở đảng.

Với kết quả này, bà Sanae Takaichi đã trở thành nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của LDP.

Bà Takaichi, 64 tuổi, từng được đánh giá là lựa chọn hàng đầu của công chúng với sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cơ sở đảng địa phương khi bà tìm cách trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Bà Sanae Takaichi được biết đến là người ủng hộ các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ mạnh mẽ.

Giới quan sát nhận định bà Takaichi có chương trình kinh tế mạnh mẽ nhất với cam kết tăng gấp đôi quy mô kinh tế Nhật Bản trong một thập kỷ bằng các khoản đầu tư lớn từ nhà nước vào công nghệ mới, hạ tầng, sản xuất lương thực, an ninh kinh tế./.

