Ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản cam kết tăng cường quan hệ với Hàn Quốc

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn truyền thông Nhật Bản ngày 24/9 cho biết ứng cử viên Thủ tướng nước này, cựu Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi, tuyên bố nếu trở thành thủ tướng, bà sẽ tăng cường quan hệ với Hàn Quốc.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với 4 ứng cử viên khác, bà Taikaichi cũng cho biết sẽ cân nhắc tới các tác động ngoại giao khi quyết định việc đến thăm viếng ngôi đền chiến tranh Yasukuni.

Nữ chính khách Taikaichi, 64 tuổi, được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua giành vị trí Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử vào ngày 4/10 tới. Bà nổi tiếng có quan điểm an ninh cứng rắn, giống như cố Thủ tướng Shinzo Abe.

Cạnh tranh quyết liệt với bà Taikaichi trong cuộc đua sắp tới là Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi, con trai cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi.

Ngoài ra, Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi, cựu Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Takayuki Kobayashi cũng đã tuyên bố tranh cử.

Đầu tháng này, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba công bố ý định từ chức sau khi liên minh cầm quyền của đảng LDP để mất thế đa số trong cuộc bầu cử Thượng viện hôm 20/7.

Quyết định của ông Ishiba khiến đảng LDP phải đẩy sớm thời điểm bầu chủ tịch mới, dự kiến vào ngày 4/10 tới, thay vì vào năm 2027 theo như kế hoạch trước đây.

Chủ tịch LDP thường sẽ trở thành Thủ tướng Nhật Bản, do đảng này cùng với đối tác liên minh cấp dưới là đảng Công Minh thường nắm giữ đa số trong Hạ viện. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, LDP và Công Minh không còn giữ thế đa số, cho dù LDP vẫn là đảng có nhiều ghế nhất trong Hạ viện.

Vì thế, về mặt lý thuyết, Chủ tịch tiếp theo của LDP không chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng nếu như các đảng đối lập liên kết lại để ủng hộ chủ tịch của một đảng khác lên làm thủ tướng.

Theo nhận định của giới phân tích, khả năng này thấp nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn./.

