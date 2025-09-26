Tổng thống Donald Trump ép Hàn-Nhật chi hàng trăm tỷ USD đầu tư “trả trước”

Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Hàn Quốc sẽ cung cấp hàng tỷ USD đầu tư theo hình thức “trả trước,” bất chấp việc Seoul cảnh báo nền kinh tế Đông Bắc Á này có thể rơi vào khủng hoảng tài chính nếu đáp ứng yêu cầu của Washington mà không có biện pháp bảo đảm.

Phát biểu với báo giới ngày 25/9 tại Phòng Bầu dục khi quảng bá số tiền mà ông khẳng định là thu được từ các gói thuế quan quy mô lớn, ông Trump nêu rõ: “Chúng ta có Nhật Bản đầu tư 550 tỷ USD, Hàn Quốc 350 tỷ USD. Đó là trả trước.”

Hồi tháng Bảy, Hàn Quốc đã cam kết đầu tư 350 tỷ USD cho các dự án tại Mỹ, song từ chối yêu cầu của Washington về quyền kiểm soát nguồn vốn này.

Trong khi đó, giới chức Hàn Quốc cho biết cuộc đàm phán nhằm chính thức hóa thỏa thuận thương mại Hàn-Mỹ đang rơi vào bế tắc.

Trước đó trong tháng này, ông Trump đã ký thỏa thuận thương mại với Nhật Bản, theo đó giảm thuế đối với ôtô và một số sản phẩm khác nhập khẩu từ Tokyo, đổi lại khoản đầu tư 550 tỷ USD vào các dự án tại Mỹ. Giới chức Mỹ gây sức ép để Seoul làm theo.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh đàm phán thương mại Mỹ-Hàn ngày càng vấp phải hoài nghi chính trị, gây lo ngại cho giới đầu tư rằng Seoul có thể phải chấp nhận một thỏa thuận bất lợi hoặc thậm chí không đạt được thỏa thuận nào./.

