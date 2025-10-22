Tổng thống Mỹ cảnh báo khả năng huỷ cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc

Ngày 21/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ kỳ vọng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại "tốt" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sắp tới ở Hàn Quốc, song đồng thời cảnh báo cuộc gặp được chờ đợi này có thể bị hủy.



Phát biểu trong một sự kiện tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết: "Chúng ta sẽ có một thỏa thuận công bằng và tôi nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc gặp rất thành công. Chắc chắn là rất nhiều người đang chờ đợi điều đó."

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng không loại trừ khả năng "cuộc gặp có thể không diễn ra."

Ông cho biết đôi khi có thể phát sinh các tình huống như một bên từ chối tham dự với lý do bầu không khí chưa thuận lợi, dù theo ông, thực tế không căng thẳng đến mức đó.

Tổng thống Trump trước đó đã nhiều lần thay đổi quan điểm về việc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao APEC ở Hàn Quốc kể từ khi kế hoạch về cuộc gặp được công bố.



Ngày 19/9, Tổng thống Trump lần đầu thông báo rằng ông sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc và đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Ông cũng dự kiến thăm Trung Quốc vào đầu năm tới. Tuy nhiên, ngày 10/10, ông cảnh báo hủy cuộc gặp và áp thuế quy mô lớn đối với hàng hóa Trung Quốc sau khi Bắc Kinh áp đặt hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm.



Tổng thống Mỹ dường như đã dịu giọng trở lại sau đó, khi mới đây hôm 20/10 ông nói cuộc gặp sẽ diễn ra, dự đoán sẽ đạt được "thỏa thuận thương mại tuyệt vời" với Trung Quốc, đồng thời cho biết chuyến thăm Trung Quốc "vào đầu năm tới" của ông "về cơ bản đã được sắp xếp."



Chủ tịch Tập Cận Bình không phải là nhà lãnh đạo duy nhất mà Tổng thống Trump có lập trường thay đổi gần đây về việc gặp gỡ.

Tuần trước, ông Trump cho biết sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest, Hungary trong vòng 2 tuần tới để thảo luận về xung đột Nga - Ukraine, song Nhà Trắng ngày 21/10 tuyên bố hiện "chưa có kế hoạch" cho cuộc gặp trong "tương lai gần"./.

Mỹ, Trung Quốc chưa hết bất đồng thương mại Bộ Thương mại Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ phá hoại hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ và cam kết tăng cường sử dụng các công cụ giải quyết tranh chấp tại WTO.