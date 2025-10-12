Tổng thống Trump để ngỏ khả năng đàm phán với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/10 tuyên bố áp thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc - một bước đi được xem là nhằm hiện thực hóa lời đe dọa trả đũa sau khi Chính phủ Trung Quốc ban hành các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Tuy nhiên, động thái mới của Nhà Trắng cho thấy một cách tiếp cận thận trọng hơn so với dự đoán của giới quan sát.

Theo thông báo, mức thuế mới sẽ chưa có hiệu lực ngay, mà sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1/11, tức hai ngày sau khi ông Trump dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại Hàn Quốc.

Giới phân tích cho rằng, việc trì hoãn thời điểm áp thuế cho thấy ông Trump vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, mặc dù trước đó từng khẳng định “không có lý do gì để gặp ông Tập Cận Bình.”

Khi được hỏi liệu Nhà Trắng có thể rút lại quyết định nếu Trung Quốc đảo ngược chính sách kiểm soát xuất khẩu hay không, ông Trump chỉ nói ngắn gọn: “Chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì xảy ra. Đó là lý do tôi chọn ngày 1/11.”

Trước đó một ngày, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết: “Từ ngày 1/11/2025 (hoặc sớm hơn, tùy vào động thái tiếp theo của Trung Quốc), Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, ngoài các mức thuế hiện hành.”

Theo ông Trump, quyết định này nhằm đáp trả việc Trung QUốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm - nhóm vật liệu chiến lược có vai trò then chốt trong các ngành công nghiệp quốc phòng, năng lượng và công nghệ cao.

“Đây là một hành động thương mại cực kỳ hung hăng,” ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh Mỹ “sẽ có phản ứng tương xứng.”

Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ, mức thuế 100% sẽ cộng thêm vào mức thuế 30% đang được áp dụng đối với toàn bộ hàng hóa Trung Quốc từ tháng 5/2025, cùng các mức thuế riêng cho những mặt hàng nhạy cảm như thép, nhôm, dược phẩm, đồ nội thất hay đồng. Như vậy, tổng mức thuế với một số nhóm sản phẩm có thể lên tới 150%-200%, tùy lĩnh vực.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mà Trung Quốc công bố ngày 9/10 đã khiến Nhà Trắng “bị bất ngờ,” nhất là trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa là đến cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung kể từ khi ông Trump quay lại Nhà Trắng.

Ban đầu, ông Trump cho biết có thể hủy cuộc gặp, song sau đó lại nói: “Tôi chưa hủy, nhưng không chắc chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận. Dù sao tôi vẫn sẽ có mặt ở đó, nên có thể chúng tôi sẽ gặp nhau.”

Theo quy định mới của Bắc Kinh, các công ty nước ngoài xuất khẩu sản phẩm chứa đất hiếm từ Trung Quốc sẽ phải xin phép Chính phủ Trung Quốc. Quyết định này, kết hợp với phản ứng mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Trump, đã chấm dứt lệnh đình chiến thương mại tạm thời giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong phát biểu đầu tiên về vụ việc, Tổng thống Trump chỉ trích động thái của Trung Quốc là “rất thù địch,” đồng thời cho biết ngoài thuế quan, chính quyền của ông đang “nghiêm túc xem xét nhiều biện pháp đối phó khác.”

Các nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, chính quyền Mỹ đang chuẩn bị một loạt biện pháp trả đũa bổ sung, bao gồm trừng phạt doanh nghiệp Trung Quốc, thắt chặt kiểm soát xuất khẩu và đưa thêm các tập đoàn Trung Quốc vào danh sách đen thương mại./.

Trung Quốc tuyên bố đáp trả, áp thuế cảng đặc biệt với tàu Mỹ Trung Quốc tuyên bố nước áp dụng thuế mức phí cảng đặc biệt đối với các tàu Mỹ để đáp trả chính sách thuế của Mỹ, gây căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.