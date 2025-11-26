Tổng thống Mỹ Donald Trump cử đặc phái viên tới Moskva

Ngày 25/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã cử đặc phái viên Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva với hy vọng hoàn tất một thỏa thuận hòa bình về cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Với hy vọng hoàn tất Kế hoạch Hòa bình này, tôi đã cử Đặc phái viên Steve Witkoff gặp Tổng thống Putin tại Moskva, trong khi Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll sẽ gặp phía Ukraine."

Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng sẽ sớm gặp ông Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng chỉ khi thỏa thuận hòa bình được hoàn tất hoặc đang trong giai đoạn cuối.

Kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất đã được công bố vào tuần trước, xoay quanh 4 trụ cột chính gồm: thúc đẩy hòa bình ở Ukraine; bảo đảm an ninh; củng cố an ninh châu Âu; và định hình quan hệ tương lai giữa Mỹ với Nga và Ukraine.

Ukraine đã nhất trí với kế hoạch đề xuất này, trong khi Nga cho biết đã nhận được bản kế hoạch và sẵn sàng trao đổi về nội dung này.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ giải pháp nào cũng phải có sự tham gia đầy đủ của Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định “nguyên tắc biên giới không được phép thay đổi bằng vũ lực."

Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo nêu rõ: "Đây vẫn là một trong những nguyên tắc cơ bản để duy trì sự ổn định và hòa bình ở châu Âu và nhiều nơi khác." Ba nhà lãnh đạo trên cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục gây sức ép với Nga bằng các lệnh trừng phạt.

Tổng thống Macron lưu ý Ukraine cần một nền hòa bình "nghiêm túc" và "tôn trọng luật pháp quốc tế."

EU sẽ thành lập một nhóm công tác do Pháp và Anh đứng đầu với sự tham gia chặt chẽ của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, để đưa ra các đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen cho biết EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và một điểm trọng tâm trong các cuộc đàm phán là tài trợ cho Ukraine, bao gồm việc sử dụng các tài sản có chủ quyền của Nga bị phong tỏa./.

