Tổng thống Ukraine sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 17/10

AFP đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến thăm chính thức tới Washington trong tuần này và dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 17/10, tập trung thảo luận về hệ thống phòng không và các biện pháp tăng cường sức ép đối với Nga.

Phát biểu tại Kiev, ông Zelensky cho biết đã có hai cuộc điện đàm với Tổng thống Trump trong cuối tuần qua về những thách thức mà Ukraine đang phải đối mặt, đặc biệt là trước các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và tình hình chiến sự.

Tuy nhiên, những trao đổi này chưa đủ để giải quyết các vấn đề nhạy cảm giữa hai bên.

Phái đoàn Ukraine lên đường tới Washington bao gồm Thủ tướng Yulia Svyrydenko, Chánh văn phòng Tổng thống, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia cùng các nhà ngoại giao.

Trong thời gian tại Mỹ, đoàn sẽ có các cuộc gặp với giới chính trị, các nghị sỹ, thượng nghị sĩ và đại diện các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Đây là chuyến thăm Nhà Trắng lần thứ ba của ông Zelensky kể từ tháng 1 năm nay./.

