TP.HCM triệt phá hai đường dây bào chế, mua bán trái phép ma túy quy mô lớn

Tang vật vụ án được Công an thu giữ. (Nguồn: Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngày 6/2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dưới sự chỉ đạo thống nhất, tập trung của Ban Giám đốc Công an thành phố, mới đây Công an quận Bình Thạnh và Công an Quận 8 đã triệt phá hai đường dây bào chế, mua bán trái phép ma túy quy mô lớn.

Cụ thể, hai đường dây này do Lâm Huỳnh Minh Mẫn (sinh năm 1984; nơi ở hiện nay phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức) và Lê Ngọc Thành (sinh năm 1984; nơi ở hiện nay Phường 13, Quận 10) cầm đầu.

Hai băng nhóm này chuyên bào chế ma túy tổng hợp rồi "bỏ sỉ" cho nhiều đối tượng tiêu thụ trên địa bàn thành phố.

Một trong số đó là Phạm Ngọc Đức (biệt danh Đức "khỉ" - 35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bị Công an quận Bình Thạnh bắt giữ trước đó. Đức mua ma túy của Mẫn và Thành, bán lại để hưởng tiền chênh lệch.

Quá trình điều tra, Công an Bình Thạnh phát hiện Thành cũng là đối tượng nằm trong "tầm ngắm" của Công an Quận 8 nên hai đơn vị lên kế hoạch phối hợp phá án dưới sự chỉ đạo chung của Ban Giám đốc Công an Thành phố.

Ngày 24/1 và ngày 27/1, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an Quận 8, các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố đã triển khai phá án, bắt giữ Lâm Huỳnh Minh Mẫn và Lê Ngọc Thành, Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1994, hiện ở tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Duy Khoa (sinh năm 1990, hiện ở tỉnh Kiên Giang), Lê Nguyễn Phương Ánh (sinh năm 1979; hiện ở phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức), Nguyễn Đình Tất Chuỷ (sinh năm 1993; hiện ở phường An Phú Đông, Quận 12), Nguyễn Thị Ngọc Liên (sinh năm 2000; hiện ở phường An Phú Đông, Quận 12), Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 1989; hiện ở phường 17, Quận Gò Vấp), Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1994; hiện ở phường 5, Quận Gò Vấp), Nguyễn Hữu Tín (sinh năm 1985; hiện ở phường 17, Quận Gò Vấp), Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1994; hiện ở phường 28, Quận Bình Thạnh), Nguyễn Hoàng Trung (sinh năm 1992; hiện ở phường 28, Quận Bình Thạnh), Trương Minh Năng (sinh năm 1988; hiện ở Quận Bình Thạnh), Lê Hồng Quân (sinh năm 1993), Phạm Tường Vi (sinh năm 1996, bạn gái của Lê Hồng Quân).

Cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp 11 địa điểm là chỗ ở, nơi các đối tượng sử dụng làm “kho” cất giấu ma túy; qua đó đã phát hiện, thu giữ thu giữ gần 10kg ma túy tổng hợp các loại, hơn 200 viên thuốc lắc, hai khẩu súng quân dụng, một khẩu súng thể thao, 30 viên đạn các loại.

Đáng chú ý, phát hiện 4,8kg bột hóa chất phụ gia phục vụ quá trình bào chế, đóng gói ma túy nước vui thành phẩm; hơn 1.000 vỏ túi "nước vui" và một dập viên nén, hai máy ép nhiệt để phục vụ hoạt động bào chế ma túy loại "nước vui."

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố, bắt giam các đối tượng để điều tra về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lưu hành tiền giả và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của các đối tượng./.

Bình Dương: Phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ 64kg ma túy các loại Tỉnh ủy Bình Dương thưởng nóng 300 triệu đồng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh trong chuyên án thu giữ 64kg ma túy.