Trận mưa lớn tại Hà Nội vừa qua chưa vượt đỉnh năm 2008

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 6/10, ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, cho biết đợt mưa lớn vừa qua ở Hà Nội chưa vượt qua đợt mưa lịch sử năm 2008.

So sánh với đợt mưa lịch sử năm 2008, ông Hoàng Đức Cường cho biết lượng mưa tại Hà Nội đợt vừa qua khoảng 200 mm trong chưa đầy một ngày, thấp hơn nhiều so với gần 800 mm tại trạm Hà Đông và khoảng 500 mm ở trạm Láng trong ba ngày liên tiếp của năm 2008.

Năm 2008, hệ thống đo mưa còn hạn chế nên số liệu chỉ có ở hai trạm (Hà Đông và Láng). Hiện nay, mạng lưới đo dày hơn, cho phép đánh giá chi tiết hơn. Dù vậy, về tổng lượng, diện mưa và cường độ, đợt mưa vừa qua đều thấp hơn năm 2008. Ông Cường cũng cho biết, tần suất mưa lớn, mưa cực đoan cũng đang ngày càng tăng lên rõ rệt.

Trả lời báo chí về sự phối hợp giữa cơ quan dự báo khí tượng thủy văn với các cơ quan, địa phương, điển hình như với ngành giáo dục trong việc cho học sinh Hà Nội nghỉ học trong trận mưa lớn vừa qua, ông Cường cho biết về phía ngành khí tượng, nhiệm vụ là quan trắc, dự báo và phát cảnh báo, khuyến cáo và chủ yếu nhấn mạnh thiệt hại về con người, tài sản lớn, đối tượng chịu tác động rộng.

Các cơ quan, địa phương sử dụng bản tin của ngành khí tượng để tham khảo đưa ra hành động cụ thể phù hợp.

Khi có thiên tai, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia sẽ chỉ đạo chung và rất rõ ràng. Trưởng ban chỉ đạo của các địa phương sẽ đưa ra quyết định của địa phương mình, ông Cường cho hay.

Thông tin thêm về hoàn lưu bão số 11, ông Cường cho biết, bão đã vào Trung Quốc và suy yếu, nhưng hoàn lưu vẫn gây mưa lớn cho vùng núi Bắc Bộ. Hiện lũ tại các sông đang xuống và ở dưới báo động 2, chủ yếu dưới báo động 1.

Dự báo, đợt mưa này phổ biến 100-200 mm, có nơi tới 300 mm, làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Do đó, mực nước trên các sông dự kiến sẽ tăng trở lại trong thời gian tới. Tuy nhiên, đợt mưa này có khả năng chỉ kéo dài đến tối ngày mai (7/10) hoặc sáng 8/10.

Cơ quan khí tượng đã khuyến cáo các địa phương cần khẩn trương kiểm tra thực địa, xác định các điểm có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở để chủ động cảnh báo, sơ tán khi cần thiết./.

Hà Nội kích hoạt các biện pháp tiêu thoát nước, phòng chống úng ngập Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội yêu cầu đơn vị trực thuộc triển khai hạ mực nước đệm trên hệ thống, mực nước các hồ điều hòa được hạ ở mức thấp nhất sẵn sàng phục vụ thoát nước khi mưa.