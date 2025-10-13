Trên 110.000 lượt ý kiến góp ý cho văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Chiều 13/10, tại Họp báo Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về những nét chính trong góp ý Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh Báo cáo chính trị của Đại hội XIV là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; rộng ra đó là trí tuệ của toàn dân tộc.

Chính vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau khi chỉ đạo xây dựng dự thảo Báo cáo, đã tập trung lấy ý kiến rộng rãi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cũng như có rất nhiều kế hoạch, chỉ đạo để tổ chức lấy ý kiến và hiện nay vẫn trong quá trình tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ quyết nghị chính thức về dự thảo Báo cáo trên cơ sở tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng từ các tổ chức đảng, nhà khoa học, nhân dân và ban hành để trình Đại hội XIV của Đảng.

Ở góc độ Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết sau khi có quyết nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để quán triệt những nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo chính trị.

Việc này giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đúng, đầy đủ, phát huy tối đa tinh thần dân chủ tham gia đóng góp cho Đảng tiếp tục hoàn thiện văn kiện, trên tinh thần văn kiện là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng.

Chính vì vậy, từ khi triển khai đến nay, trong toàn Đảng bộ Chính phủ có trên 110.000 lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên tham gia góp ý cho văn kiện Đại hội XIV, gồm dự thảo Báo cáo chính trị.

Có thể nói, đây con số khá lớn, đóng góp ý kiến và ngay trong buổi thảo luận, tại Đại hội đã có 75 ý kiến trực tiếp thảo luận, góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trong đó có Báo cáo chính trị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu.

Ông cũng khẳng định điều đó thể hiện sự quan tâm rất lớn của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Chính phủ, cho thấy Đảng ta luôn luôn phát huy vai trò dân chủ, đề cao dân chủ trong Đảng, trong xã hội, mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân - một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo tổng hợp toàn bộ nội dung ý kiến tổng hợp, góp ý với dung lượng 30 trang và các đại biểu đều thống nhất về những nội dung này trình lên Trung ương để Trung ương nghiên cứu.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Điều đó thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với dự thảo báo cáo sau nhiều lần có ý kiến và cho rằng báo cáo đã được chuẩn bị công phu, chu đáo, khoa học, kỹ lưỡng, có nhiều nội dung đột phá, nhất là cập nhật rất kịp thời những quan điểm mới, những chủ trương mới gần đây nhất được Bộ Chính trị ban hành, để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị trong kỷ nguyên xây dựng đất nước hùng cường và giàu mạnh.

Đại hội cũng góp ý tiếp tục bổ sung sâu sắc, làm rõ thêm một số nội dung trong các báo cáo và trong từng các nhận định.

Đi vào chi tiết, Đại hội đồng tình rất cao về vấn đề mà Đảng đã đề ra trong chủ đề, trong phương châm, nhất là xác định mô hình tăng trưởng của đất nước ta trong thời kỳ mới, 5 năm tới. Đó là mô hình tăng trưởng phải dựa trên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, và chuyển đổi số.

Đại hội nhấn mạnh phải tập trung đề cơ cấu lại nguồn nhân lực của đất nước, trong đó có nguồn nhân lực chất lượng cao; đảm bảo được yếu tố này trong quá trình phát triển. Vì xét cho cùng để tổ chức thực hiện, con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết Đại hội khẳng định từ thành tựu mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tổ chức thực hiện đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh, phát huy và khẳng định, làm mới hơn mô hình tăng trưởng, các động lực mới cũng như dự báo chúng ta có khả năng vượt lên và đưa đất nước ta đạt được mục tiêu mà Đảng xác định trong hai cái mốc phát triển: 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước.

Về các điểm góp ý, Bộ trưởng cho biết, nhiều đại biểu rất quan tâm: Thành công thì phải rút ra được nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Các đại biểu cũng quan tâm tới việc phải phân tích sâu sắc hơn, làm rõ hơn những bài học về đảm bảo sự ổn định kinh tế, an ninh chính trị-xã hội.

Về các khâu đột phá, nhiều đại biểu thể hiện sự quan tâm và hoàn toàn đồng tình với 3 khâu đột phá nhưng nhấn mạnh khâu đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; đưa thể chế, pháp luật trở thành một lợi thế cạnh tranh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ tất các ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ Chính phủ tiếp nhận, biên tập một cách trung thực, không bỏ sót và đề xuất Trung ương những vấn đề xác đáng để nghiên cứu, xem xét, tiếp thu trong Báo cáo chính trị./.

Họp báo Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất Chiều 13/10/2025, tại Hà Nội, diễn ra họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.