Triều Tiên ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã chú trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu và phát triển công nghệ cao phục vụ quốc phòng, đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị bay không người lái (drone) và công nghệ tác chiến điện tử.

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang của nước này.

Ông đã nhiều lần đến thăm và làm việc tại các cơ sở nghiên cứu thuộc thuộc Tổ hợp Công nghệ Hàng không Không người lái của nước này.

Khi chỉ đạo các dự án nghiên cứu khoa học quốc phòng của Tổ hợp nói trên và nhóm nghiên cứu tác chiến điện tử hồi cuối tháng 3 vừa qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh việc phát triển thiết bị bay không người lái và AI cần được ưu tiên hàng đầu trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang, lưu ý rằng đây là những công nghệ quan trọng mang tính quyết định trong nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy một chương trình quốc gia dài hạn và đồng bộ để đi đầu trong cuộc đua phát triển thiết bị bay không người lái thông minh, phù hợp với xu hướng tác chiến hiện đại nhằm tăng cường năng lực quân sự của nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ trong các đơn vị nghiên cứu khoa học quốc phòng của nước này, coi đây là lực lượng nòng cốt cho quá trình hiện đại hóa lĩnh vực quốc phòng của Triều Tiên./.

WTO: Tăng trưởng thương mại toàn cầu 2025 khả quan nhờ AI và nhập khẩu Mỹ WTO dự báo thương mại toàn cầu năm 2025 tăng 2,4%, vượt xa dự báo trước đó, nhờ tác động tích cực từ các mặt hàng AI và làn sóng nhập khẩu mạnh của Mỹ trước trước khi thuế quan có tác động.