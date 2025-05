Trung Quốc công bố Sách Trắng về an ninh quốc gia

Ngày 12/5, Trung Quốc đã công bố Sách Trắng về an ninh quốc gia trong thời kỳ mới, nhấn mạnh cách tiếp cận tổng thể mang đặc sắc Trung Quốc nhằm bảo vệ ổn định trong bối cảnh thế giới đầy biến động, đồng thời thúc đẩy an ninh gắn với phát triển như một trụ cột của hiện đại hóa đất nước.

Theo Tân Hoa xã, Sách Trắng do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc phát hành nhằm giải thích toàn diện các khái niệm, thực tiễn và thành tựu trong công tác an ninh quốc gia của Trung Quốc, qua đó tăng cường hiểu biết của cộng đồng quốc tế về quan điểm của Bắc Kinh về an ninh quốc gia.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, Sách Trắng gồm 6 phần chính, trong đó làm rõ cách tiếp cận tổng thể của Trung Quốc trong vấn đề an ninh quốc gia.

Tài liệu nêu rõ cách tiếp cận này được đánh giá là tư duy chiến lược lớn đầu tiên trong lĩnh vực an ninh kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập và là nguyên tắc chỉ đạo xuyên suốt mọi nỗ lực đảm bảo an ninh của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là một nội dung cốt lõi của “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.”

Sách Trắng khẳng định trong bối cảnh thế giới đang có những biến động chưa từng có trong một thế kỷ, Trung Quốc vẫn duy trì ổn định tổng thể và tiến bộ vững chắc trong việc bảo đảm an ninh quốc gia.

Việc đảm bảo an ninh quốc gia của Trung Quốc không chỉ phục vụ các mục tiêu phát triển chất lượng cao và mở cửa ở cấp độ cao, mà còn bảo đảm an toàn và độ tin cậy trong các lĩnh vực mới nổi, đồng thời củng cố “lá chắn an ninh” thiết yếu cho công cuộc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa.

Tài liệu cũng nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ giữa phát triển và an ninh, kêu gọi thúc đẩy tương tác tích cực giữa hai yếu tố này.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ lấy cải cách và đổi mới làm động lực, áp dụng phương thức tiếp cận có hệ thống và thể chế để hoàn thiện hệ thống an ninh quốc gia hiệu quả, phối hợp và nâng cao năng lực bảo đảm an ninh quốc gia./.

Trung Quốc công bố tăng 7,2% ngân sách quốc phòng cho năm 2025 Theo báo cáo ngân sách trình lên Quốc hội, chi tiêu quốc phòng năm nay của Trung Quốc dự kiến đạt 1.784.665 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 249 tỷ USD.