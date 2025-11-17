Trung Quốc-Đức tái khởi động đối thoại cấp cao

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 17/11, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil đã đến Bắc Kinh để tham dự Đối thoại Tài chính Trung Quốc-Đức, đánh dấu chuyến thăm cấp bộ trưởng đầu tiên tới Trung Quốc của nội các do Thủ tướng Friedrich Merz đứng đầu.

Tại Bắc Kinh, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil tuyên bố hai nước cần tăng cường quan hệ kinh tế và chấm dứt nhiều tháng căng thẳng thương mại giữa nền kinh tế lớn thứ 2 và thứ 3 thế giới.

Ông Klingbeil nhấn mạnh tinh thần hợp tác và đối thoại, cho rằng Đức và Trung Quốc có thể cùng nhau tìm ra lời giải cho các thách thức toàn cầu. Ông nêu rõ cần khai thác tiềm năng chưa được sử dụng và mở rộng hợp tác, đồng thời bày tỏ hy vọng cả hai bên sẽ tăng cường sự tương thích giữa các chiến lược phát triển. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc bảo đảm các điều kiện thương mại công bằng với Đức.

Ông Klingbeil cho rằng Đức và Trung Quốc có nhiều lĩnh vực cần tiếp tục hợp tác, từ thương mại, đầu tư đến ổn định chuỗi cung ứng; khẳng định mối liên kết kinh tế bền chặt trong nhiều thập kỷ qua đã tạo nên những lợi ích song phương rõ rệt, góp phần vào tăng trưởng và đổi mới của cả hai bên.

Ngoài ra, Bộ trưởng Klingbeil lưu ý: “Đức và Trung Quốc có thể cùng nhau tìm ra câu trả lời cho các thách thức thời đại của chúng ta,” và kêu gọi Bắc Kinh hợp tác với Berlin để chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhấn mạnh Trung Quốc có thể đóng vai trò then chốt.

Sau cuộc gặp với ông Klingbeil, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong cho biết Bắc Kinh cam kết hợp tác với Berlin để thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng và không phân biệt đối xử.

Đối thoại Tài chính Trung-Đức được kỳ vọng mang lại bước tiến mới trong quan hệ song phương, từ đó mở đường cho các chuyến thăm cấp cao hơn trong thời gian tới và hỗ trợ hai nền kinh tế định hình hướng hợp tác phù hợp với bối cảnh mới.

Dự kiến, ông Klingbeil sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về vấn đề tiếp cận thị trường, tiêu chuẩn công nghiệp, hợp tác tài chính và thuế, cũng như việc đảm bảo ổn định trong chuỗi cung ứng.

Kết quả chuyến thăm lần này được xem là yếu tố then chốt để quyết định xem Thủ tướng Friedrich Merz có thực hiện chuyến công du chính thức tới Trung Quốc trong thời gian tới hay không, một động thái có thể định hình hướng đi của quan hệ song phương trong những năm tới.

Chuyến thăm của ông Klingbeil đến Trung Quốc diễn ra vào thời điểm hết sức quan trọng, khi Đức tìm cách cân bằng giữa lợi ích kinh tế lâu dài và rủi ro địa chính trị.

Giới quan sát cho rằng với việc mở lại đối thoại tài chính cấp cao và nhấn mạnh hợp tác “có trách nhiệm,” Berlin kỳ vọng xây dựng một mối quan hệ với Bắc Kinh nhằm bảo đảm an ninh kinh tế trong tương lai./.

