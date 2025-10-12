Trung ương Đoàn sẻ chia khó khăn với người dân và thiếu nhi Hà Tĩnh sau bão số 10

Ngày 12/10, trước những thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương do đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thăm, trao tặng quà, động viên người dân và thanh thiếu nhi tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi bão số 10.

Với tổng nguồn lực hỗ trợ trị giá 1,2 tỷ đồng được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương trao tặng, gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, trang thiết bị học tập; cùng kinh phí hỗ trợ lợp lại mái nhà cho 15 gia đình thiếu nhi bị thiệt hại nặng.

Đoàn công tác cũng đã trực tiếp thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho 4 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 xã Thạch Lạc và Đồng Tiến; đồng thời bàn giao phần quà còn lại cho Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tiếp tục phân bổ, hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân và thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hoạt động thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và tình cảm của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cùng tuổi trẻ cả nước hướng về đồng bào miền Trung nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng đã góp phần giúp người dân và các em thiếu nhi sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau bão./.

Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hỏi người dân tại Bắc Ninh Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.