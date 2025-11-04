Truy tố Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhật Nam cùng 10 đồng phạm

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983) cùng 10 đồng phạm ở công ty.

Cụ thể, 10 đồng phạm gồm: 2 Phó Tổng Giám đốc Trần Thiện Tâm (sinh năm 1990) và Trịnh Văn Tôn (sinh năm 1984); 8 thành viên Ban chiến lược công ty gồm: Phạm Văn Tuyên (sinh năm 1984), Lê Văn Hảo (sinh năm 1987), Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1982), Nguyễn Công Sơn (sinh năm 1975), Nguyễn Quang Đại (sinh năm 1979), Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1974), Ngô Thị Quyên (sinh năm 1976), Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1972) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.

Riêng bị can Vũ Thị Thúy bị truy tố thêm tội “rửa tiền” theo quy định tại Điều 324, khoản 3, điểm a, Bộ luật Hình sự.

Tạo hình ảnh từ các dự án bất động sản trên giấy

Theo cáo trạng, tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), vốn điều lệ 50 tỷ đồng và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Thực tế, Thúy và các cổ đông sáng lập không góp vốn vào công ty.

Để có tiền chi tiêu cá nhân và hoạt động của công ty, Thúy đã sử dụng các thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin quảng cáo trên các trang mạng truyền thông, web, facebook, cộng tác viên về việc Công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của doanh nghiệp với nhà đầu tư.

Nhằm tạo sự tin tưởng hơn cho các nhà đầu tư, Thúy đã mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị xã hội để giới thiệu quảng bá rằng Công ty Nhật Nam có các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính để thu hút vốn đầu tư và đưa ra cam kết lợi nhuận (cả gốc, lãi) theo ngày tương đương với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng.

Đồng thời, hằng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, Tết, Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư khi ký kết hợp đồng, số tiền đầu tư càng lớn thì sẽ được hưởng ưu đãi càng cao.

Bên cạnh đó, Thúy giới thiệu, quảng bá cá nhân có uy tín, địa vị xã hội, đã đầu tư số tiền lớn, được trả lợi nhuận đầy đủ, đúng hạn để tạo niềm tin thêm cho các khách hàng. Để tạo hình ảnh công ty có quy mô lớn, Thúy thành lập Ban cố vấn, Ban chiến lược và các phòng, ban giúp việc như: phòng kế toán, phòng pháp chế, nhân sự...

Ngoài ra, Thúy còn thuê những cá nhân có uy tín, địa vị trong xã hội đã từng công tác trong các ngành công an, quân đội, cơ quan Trung ương để lợi dụng các cá nhân này xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị nhà đầu tư của công ty, xưng danh là thành viên Ban cố vấn có nhiệm vụ sử dụng hình ảnh, uy tín của bản thân giới thiệu hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Nam và bản thân những cá nhân này cũng đang đầu tư tiền vào công ty, được phân chia lợi nhuận đầy đủ.

Phát triển thị trường qua các hợp đồng khống

Trên thực tế, hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn của Công ty Nhật Nam không có hiệu quả, thua lỗ dẫn đến phải đóng cửa.

Ngày 21/11/2022 và ngày 21/2/2023, Thúy tiếp tục thành lập thêm Công ty Cổ phần Sông Đà Invest và Công ty Cổ phần tập đoàn Sông Đà Nhật Nam để sử dụng các pháp nhân này ký hợp đồng huy động vốn của khách hàng.

Các thành viên Ban chiến lược (gồm: Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đại, Lê Văn Hảo, Ngô Thị Quyên) dù không phải là thành viên sáng lập công ty, không góp vốn điều lệ, không biết các dự án và lợi nhuận nhưng vẫn tham gia và đồng ý thực hiện theo chỉ đạo của Vũ Thị Thúy để tổ chức các hội nghị, hội thảo, tiếp nhận thông tin từ Thúy trực tiếp thuyết minh, giới thiệu sai sự thật về hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Nam.

Ngoài ra, các cá nhân này còn thực hiện vai trò phát triển thị trường, đào tạo, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh (sale), phụ trách các văn phòng đại diện của công ty tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, truyền đạt các thông tin quảng cáo, các chính sách hoa hồng của Công ty Nhật Nam cho các nhân viên sale để họ giới thiệu với khách hàng nhằm tạo lòng tin và tham gia ký hợp đồng, nộp tiền đầu tư về Công ty Nhật Nam.

Vũ Thị Thúy còn ký các hợp đồng khống (có hợp đồng nhưng không có tiền nộp vào công ty) với giá trị hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng, cấp Giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên Ban chiến lược; chỉ đạo kế toán chuyển khoản tiền phân chia lợi nhuận “khống” cho các thành viên Ban chiến lược tương ứng với các hợp đồng khống có nội dung chuyển khoản phân chia lợi nhuận như hợp đồng thật. Từ đó tạo uy tín, công cụ cho các thành viên Ban chiến lược sử dụng để quảng cáo, giới thiệu với các khách hàng nhằm thu hút nhiều người ký hợp đồng, nộp tiền vào Công ty Nhật Nam.

Các thành viên Ban chiến lược này biết rõ các hợp đồng "khống,” các khoản phân chia lợi nhuận “khống” nhưng đã sử dụng để làm uy tín, địa vị và quảng bá nhằm tạo niềm tin cho các bị hại nộp tiền vào Công ty Nhật Nam.

Viện Kiểm sát xác định trong vụ án này, Vũ Thị Thúy có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Sau Thúy, các bị can còn lại trong vụ án đã thực hiện hành vi huy động, quảng bá thu hút người nộp tiền vào Công ty Nhật Nam nhằm hưởng lợi tiền hoa hồng doanh số, hoa hồng xuyên suốt, tiền lương-thưởng từ công ty. Hành vi này đã giúp sức tích cực cho Vũ Thị Thúy thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với mô hình hoạt động, phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên, từ năm 2020-2023, Thúy đã cùng các đồng phạm huy động ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng.

Trong số tiền này, Thúy đã sử dụng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại số tiền gần 5.000 tỷ đồng Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng hết vào các mục đích cá nhân.

Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam rồi chuyển vào các tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp do phạm tội mà có.

Thúy đã sử dụng 120 tỷ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Hành vi của Vũ Thị Thúy đã phạm vào tội "rửa tiền" theo quy định tại Điều 324, Bộ luật Hình sự./.

Điều tra bổ sung vụ lừa đảo hơn 25.000 người tại Công ty Nhật Nam Từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2023, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo 25.925 cá nhân ký 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh với các công ty của Thúy, thu được hơn 9.113 tỷ đồng.