Truyền cảm hứng để phụ nữ vượt rào cản, nắm bắt các cơ hội trong kỷ nguyên mới

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2025, bốn Đại sứ quán Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ tại Hà Nội (Đại sứ quán G4) phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo "Phụ nữ Lãnh đạo: Vượt qua rào cản."

Các diễn giả đã chia sẻ hành trình đầy cảm hứng của mình trong việc phá bỏ rào cản, lãnh đạo với mục tiêu rõ ràng và trao quyền cho những người phụ nữ khác, qua đó cho thấy tác động mang tính chuyển đổi của các nữ lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Câu chuyện của họ rất đa dạng: Từ vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực hòa bình và an ninh, đến việc thúc đẩy bảo vệ môi trường, phát triển tinh thần khởi nghiệp và tạo ra ảnh hưởng xã hội thông qua kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhấn mạnh sức mạnh của lãnh đạo nữ cùng những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong việc trao quyền và mở rộng sự tham gia của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 chia sẻ về hành trình sự nghiệp và cách vượt qua những rào cản. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại sự kiện, các đại biểu cũng bàn luận về nam giới đóng vai trò hỗ trợ thúc đẩy việc lãnh đạo của phụ nữ như thế nào hay tương lai của vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong một thế giới đang thay đổi.

Với sự hiện diện của bốn Đại sứ G4, các đại biểu cũng lắng nghe những chia sẻ về những biện pháp mà họ đã làm để khuyến khích phụ nữ và trẻ em gái phá vỡ rào cản và bước vào các vị trí quản lý cấp cao và nắm bắt những cơ hội mới.

Phát biểu tổng kết sự kiện, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel nhấn mạnh tầm quan trọng của bình đẳng giới trong việc kiến tạo một xã hội công bằng, thịnh vượng và bền vững. Ông cũng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của nhóm Đại sứ quán G4 trong việc hợp tác với Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy quyền và vai trò lãnh đạo của phụ nữ.

Các nước G4 đều là đối tác phát triển của Việt Nam trong nhiều thập kỷ. Từ năm 2001, các Đại sứ quán G4 tại Hà Nội đã phối hợp cùng Chính phủ Việt Nam trong các vấn đề về quyền con người phổ quát, bao gồm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái./.