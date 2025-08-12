TTXVN và Yonhap trao đổi Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ trong giai đoạn mới

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 12/8, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đã trao đổi Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ trong giai đoạn mới tập trung vào chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.

Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ do Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Yonhap Hwang Dae Il ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận, hai bên tiếp tục trao đổi các loại hình thông tin; phối hợp nâng cao chất lượng Dịch vụ tin tức tiếng Việt của Yonhap - một sản phẩm thông tin đặc biệt được chuẩn bị với sự hỗ trợ của TTXVN và chính thức khai trương từ ngày đầu tiên đoàn Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc.

Quang cảnh lễ ký tại trụ sở Yonhap ở thủ đô Seoul. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Trong cuộc hội đàm chiều cùng ngày tại trụ sở của hãng Yonhap, Chủ tịch Hwang Dae Il bày tỏ hy vọng dịch vụ thông tin tiếng Việt sẽ trở thành kênh cung cấp tin tức nhanh chóng, chính xác về Hàn Quốc, không chỉ cho hơn 300.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc mà còn cho độc giả nói tiếng Việt trên toàn thế giới.

Chủ tịch Hwang Dae Il cho biết dịch vụ tiếng Việt của Yonhap vận hành qua quy trình kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Yonhap coi đây là mô hình mới trong truyền tải thông tin đối ngoại và dự kiến mở rộng sang các ngôn ngữ khác.

Chủ tịch Yonhap nhấn mạnh trong thời đại đổi mới kỹ thuật số lấy AI làm trung tâm, hợp tác giữa hai hãng thông tấn không chỉ phục vụ trao đổi kinh tế mà còn góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Đoàn TTXVN do Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang dẫn đầu. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bên trong nhiều năm qua. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, từ cạnh tranh thông tin trong kỷ nguyên số tới việc tái cơ cấu, TTXVN và Yonhap vẫn nỗ lực thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực thông tin. TTXVN khai thác hiệu quả nguồn tin của Yonhap về chính sách của Hàn Quốc liên quan tới Việt Nam, tình hình công dân hai nước, cũng như các cơ chế hợp tác đa phương.

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang đề xuất hai bên tăng cường trao đổi thông tin về hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân theo hướng thực chất và hiệu quả hơn.

Về hợp tác trong các sự kiện lớn, Tổng Giám đốc TTXVN đề nghị tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm vận hành cung cấp thông tin trong các sự kiện lớn.

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cũng đề cập vấn đề hợp tác ứng phó tin giả do AI tạo sinh, đề xuất hai bên thường xuyên cập nhật giải pháp và tăng cường trao đổi nghiệp vụ qua nhiều hình thức, từ trực tiếp đến trực tuyến và phối hợp sản xuất nội dung./.

Bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc TTXVN phát biểu. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Ông Hwang Dae Il, Chủ tịch Yonhap phát biểu. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Đoàn Yonhap do Chủ tịch Yonhap Hwang Dae Il dẫn đầu. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

TTXVN khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số và AI trong khu vực TTXVN đổi mới mạnh mẽ với hệ thống quản lý nội dung thông minh và ứng dụng AI trong các khâu dịch thuật, kiểm chứng, tự động hóa, nhằm nâng cao chất lượng tin tức, phục vụ nhu cầu đa dạng của độc giả.