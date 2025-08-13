Từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển

Ngày 13/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 5496 /BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang về việc chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Theo bản tin Dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 13/8, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 7-9, giật cấp 11-12, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 2m-5m.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-3m.

Cảnh báo, ngày 14/8, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

