Ukraine sẽ lần đầu tiên nhận máy bay chiến đấu Gripen từ Thụy Điển

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Havryluk, cho biết trong cuộc phỏng vấn với BBC tiếng Ukraine rằng Kiev đang chờ tiếp nhận các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, Mirage của Pháp và đặc biệt là Gripen của Thụy Điển, loại máy bay lần đầu tiên được bàn giao cho Ukraine.

Tuy nhiên, ông Havryluk không tiết lộ thời điểm và số lượng cụ thể, chỉ nói ngắn gọn “Khi bạn nhìn thấy chúng bay trên bầu trời Ukraine, bạn sẽ biết rằng chúng đã đến."

Theo ông, việc tăng cường năng lực phòng không của Ukraine không chỉ bảo vệ quốc gia này mà còn góp phần củng cố an ninh của toàn châu Âu.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson từng khẳng định Stockholm không loại trừ khả năng cung cấp Gripen cho Ukraine, nhưng việc mua bán chính thức sẽ chỉ diễn ra sau khi chiến tranh kết thúc.

Trong khi đó, theo phó chỉ huy Lữ đoàn Súng trường Cơ giới Cận vệ số 5 thuộc Cụm quân "Trung tâm", Anh hùng Nga Ilya Ivanov, ngày 29/9, toàn bộ khu vực phía Nam của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) hiện đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga.

Trước đó cùng ngày, Bộ quốc phòng Liên bang Nga thông báo Quân đội Nga đã chiếm thêm được thành phố Kirovsk mà Ukraine gọi là Zarechnoie ở DPR.

Theo ông Ivanov, từ tháng 1 đến cuối tháng 9, quân đội Nga đã chiếm được thêm 4.714 km2 lãnh thổ Ukraine.

Trong đó, diện tích lớn nhất là ở DPR - hơn 3.300 km2, ở tỉnh Kharkiv - khoảng 540 km2, tỉnh Sumy - khoảng 220 km2, tỉnh Dnipropetrovsk - khoảng 175 km2./.

Ukraine đề xuất xây dựng lá chắn phòng không chung với đối tác châu Âu Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định kinh nghiệm chiến đấu của Kiev có thể trở thành đóng góp quan trọng, nếu các quốc gia châu Âu cùng chung tay tạo nên hệ thống phòng không liên khu vực.