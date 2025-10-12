Vụ cưỡng chế tàu cao tốc Mai Linh Express: Rà soát lại toàn bộ trình tự, thủ tục

Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ vừa có văn bản chỉ đạo Trưởng Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2-Cần Thơ tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ trình tự, thủ tục thi hành án liên quan đến vụ việc cưỡng chế kê biên tàu cao tốc Mai Linh Express.

Động thái này nhằm đảm bảo việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của đương sự được thực hiện đúng quy định pháp luật sau khi việc thi hành án được tạm hoãn do có tranh chấp liên quan đến tài sản.

Theo công văn chỉ đạo ngày 8/10/2025 của Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ, cơ quan này yêu cầu Trưởng Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2-Cần Thơ khẩn trương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình, mời các bên liên quan làm việc và giải thích rõ về các yêu cầu của đương sự.

Trước đó, Thi hành án dân sự thành phố tiếp nhận đơn khiếu nại ngày 24/9/2025 của ông H.N.M.T (trú tại thành phố Cần Thơ), người được thi hành án.

Trong đơn, ông T. đề nghị xem xét thu hồi Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 19/9/2025 về việc hoãn thi hành án và đề nghị tiếp tục tổ chức kê biên, xử lý tài sản của Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô để bảo đảm thi hành Bản án số 60/2024/DSST ngày 30/5/2024 của Tòa án nhân dân quận Cái Răng (cũ).

Theo bản án đã có hiệu lực pháp luật này, Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô phải có trách nhiệm trả cho ông T. tổng số tiền gốc và lãi là hơn 892 triệu đồng. Ông T. cho rằng quyết định hoãn thi hành án đã xâm hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông.

Như phóng viên TTXVN đã thông tin, ngày 21/5/2025, cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản là tàu cao tốc Mai Linh Express và dự kiến tổ chức cưỡng chế vào ngày 23/9/2025.

Tuy nhiên, ngày 19/9/2025, Thi hành án dân sự Cần Thơ đã ban hành quyết định hoãn thi hành án. Nguyên nhân của việc hoãn là do Tòa án nhân dân Khu vực 2-Cần Thơ đã thụ lý đơn yêu cầu độc lập của một bên thứ ba là Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ (CADIF).

Theo đơn của CADIF, Quỹ này đề nghị Tòa án buộc Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô phải thanh toán khoản nợ gần 30 tỷ đồng theo hợp đồng tín dụng ký năm 2019 cùng hơn 1,4 tỷ đồng tiền lãi quá hạn. CADIF yêu cầu trong trường hợp công ty không trả được nợ thì phát mãi tài sản thế chấp là tàu Mai Linh Express để thu hồi nợ.

CADIF cũng cho rằng Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô có dấu hiệu tẩu tán tài sản đang thế chấp và đề nghị Tòa án tuyên vô hiệu hợp đồng đặt cọc mua bán tàu giữa công ty này với một đối tác khác.

Tàu Mai Linh Express hoạt động tuyến Cần Thơ - Côn Đảo. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi làm việc với ông H.N.M.T., ngày 8/10/2025, đại diện Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ giải thích do tài sản kê biên là tài sản thế chấp trong một vụ tranh chấp khác đã được tòa án thụ lý nên cơ quan thi hành án phải ra quyết định hoãn để chờ kết quả xét xử của tòa.

Ngoài ra, cơ quan Thi hành án dân sự cũng nêu lên những khó khăn thực tế như tàu Mai Linh Express được đầu tư từ nguồn vốn của CADIF theo chủ trương của thành phố nhằm thúc đẩy du lịch, thương mại.

Hiện tại, tàu đã hết hạn đăng kiểm và chưa được sửa chữa, không đủ điều kiện hoạt động. Việc kê biên và thẩm định giá trong điều kiện này sẽ không đảm bảo thu hồi đủ khoản nợ, gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của CADIF và có nguy cơ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Tàu cao tốc Mai Linh Express, dài 40m, rộng 10,1m, được đóng mới năm 2019, từng khai thác tuyến vận tải hành khách đường thủy Cần Thơ-Côn Đảo từ năm 2021 nhưng đã dừng hoạt động từ năm 2024 đến nay.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo trình tự pháp luật./.

Hoãn cưỡng chế tàu cao tốc Mailinh Express do có tranh chấp liên quan Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã ra quyết định hoãn việc cưỡng chế kê biên tàu cao tốc Mailinh Express sau khi có đơn yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản này.