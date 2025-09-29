Vụ đấu giá cát cao gấp 306 lần ở Quảng Nam: Bắt thêm 4 đối tượng liên quan

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng, Nguyễn Văn Hùng (Sinh năm 1984, trú xã Hà Nha), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (Sinh năm 2000, trú xã Điện Bàn Tây), Lê Nguyễn Đông Quân (Sinh năm 1991, trú phường An Hải) và Trần Văn Bảy (Sinh năm 1975, trú phường Điện Bàn). Các bị can bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo Điều 218 Bộ luật Hình sự.

Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng, 3 bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Kết quả điều tra cho thấy nhóm này đã thông đồng nâng giá trong các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần MT Quảng Đà và Công ty Cổ phân Nông Sơn Farm vào tháng 10/2024. Hệ quả, Công ty MT Quảng Đà trúng đấu giá với mức giá R = 1.534,6%, cao gấp hơn 306 lần giá khởi điểm – một con số bất thường.

Trước đó, ngày 23/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố Nguyễn Sĩ Khoa (Sinh năm 1974, chủ Công ty MT Quảng Đà) và Đỗ Thị Lệ (Sinh năm 1989, kế toán công ty) với cùng tội danh, do lập hồ sơ khống để tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Bàn Tây.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, vụ việc nằm trong chuyên án đấu tranh phòng chống vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, được triển khai theo chỉ đạo của Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu thập đầy đủ chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can.

Cơ quan công an khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đồng thời cảnh báo đây là bài học đắt giá cho các doanh nghiệp. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng./.