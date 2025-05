Vụ mua bán trái phép hóa đơn ở Hưng Yên: Khởi tố thêm 5 đối tượng

Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin mở rộng điều tra vụ án hình sự “mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2020 đến nay tại tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố khác, ngày 29/5, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố thêm 5 bị can gồm: Vũ Văn Tuyền (sinh năm 1981), Lê Thị Hương (sinh năm 1987), Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1961), Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1950), Trần Thị Thu Hiền (sinh năm 1982) đều có hộ khẩu thường trú ở thành phố Nam Định (Nam Định) về tội "mua bán trái phép hóa đơn" quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 4/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can gồm: Hoàng Thị Hải Yến (sinh năm 1987), Mai Thị Thanh Bình (sinh năm 1992) cùng ở thành phố Hà Nội; Phạm Văn Dung, (sinh năm 1966), Phạm Thị Duyên (sinh năm 1985) cùng ở tỉnh Thái Bình; Đinh Thị Phượng (sinh năm 1986), Nguyễn Thị Diệu Hương (sinh năm 1988), Vũ Đức Quận (sinh năm 1989) đều ở Nam Định cùng về tội trên.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, các đối tượng sử dụng giấy chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân giả để đăng ký, thành lập công ty hoặc mua lại công ty rồi thay đổi người đại diện pháp luật đối với 30 công ty để xuất bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo) với giá khoảng 1,5-2% giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ các vụ việc kể trên để xử lý theo quy định./.

