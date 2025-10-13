Vụ tai nạn tại Lào Cai: Do mất phanh nên tài xế chủ động đâm xe vào taluy dương

Chiều 13/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại xã Việt Hồng.

Tại Khoa hồi sức tích cực-chống độc, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, bà Vũ Thị Hiền Hạnh thăm hỏi, tặng quà, động viên, chúc các nạn nhân sớm bình phục, ổn định sức khỏe.

Bà đề nghị các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai tập trung phương tiện, thuốc để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân với điều kiện tốt nhất, giúp họ nhanh chóng phục hồi sức khỏe, trở về với gia đình. Hiện, tình trạng sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định.

Trước đó, khoảng 12 giờ 36 ngày 13/10, tại Km14+250, đường tỉnh lộ 172, thuộc địa phận thôn 8 Minh Phú, xã Việt Hồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ôtô khách giường nằm mang biển kiểm soát 21H-017.76, do anh Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại Tổ dân phố Đồng Lơi, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) điều khiển từ phường Nghĩa Lộ đi Mỹ Đình, Hà Nội.

Trung tá Đặng Trần Hoàng, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai thông tin làm việc tại cơ quan Công an, tài xế cho biết trên xe khách có khoảng 30 hành khách, khi đi đến địa điểm trên thì bị mất phanh, lái xe đã chủ động thông báo cho những người trên xe biết rồi tự đâm vào taluy dương, gây tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn làm 2 người chết tại hiện trường, 1 người chết trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện; 5 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Trong số hành khách còn lại có nhiều người bị thương nhẹ. Qua kiểm tra nhanh, lái xe không có nồng độ cồn và ma túy./.

