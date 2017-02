Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 6/2, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) đã họp bàn về các vấn đề liên quan tình hình tại Ukraine, biện pháp giảm thiểu làn sóng người di cư qua ngả trung Địa Trung Hải thông qua nỗ lực ổn định kinh tế xã hội tại Libya, đối thoại thường xuyên với Ai Cập và tiến trình hòa bình tại Trung Đông.Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, bà Federica Mogherini, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại chung của EU, cho biết các ngoại trưởng đã xem xét những tiến bộ đạt được trong triển khai chương trình cải tổ tại Ukraine năm vừa qua cũng như khẳng định sự tiếp tục ủng hộ của EU trong thực thi thỏa thuận Minsk.EU tiếp tục khuyến khích Ukraine tiến hành cải tổ toàn diện và thực hiện các biện pháp cải cách hệ thống pháp lý, cơ chế bầu cử, cải cách nền hành chính công và thị trường năng lượng. Các ngoại trưởng bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng xảy ra tại miền Đông Ukraine những ngày qua và kêu gọi các bên chấm dứt giao tranh, thực thi hoàn toàn thỏa thuận Minsk.Bà Mogherini thông báo trong chương trình nghị sự Hội đồng đối ngoại đã tập trung thảo luận các phương thức hợp tác với Libya để giải quyết vấn đề người di cư bất hợp pháp tới châu Âu theo đường trung Địa Trung Hải.Các bộ trưởng đánh giá những nỗ lực để ổn định Libya hiện nay có ý nghĩa hơn bao giờ hết và EU sẽ làm hết sức để đóng góp vào mục tiêu đó thông qua tăng cường tiếp xúc với Libya và các nước then chốt trong khu vực như Ai Cập và Algeria.Tiếp theo đường hướng của Tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh EU không chính thức tại Malta hôm 3/2, EU sẽ ưu tiên hơn nữa trong công tác đào tạo, cung cấp trang thiết bị và hỗ trợ lực lượng bảo vệ bờ biển của Libya.EU cũng khẳng định tiếp tục tham gia chiến dịch Sophia ở các vùng biển quốc tế ngoài khơi Libya nhằm chống nạn buôn người cũng như thực hiện nhiệm vụ giải cứu người di cư. Hiện nay, EU đang thực hiện một gói hợp tác trị giá 120 triệu euro, trong đó chủ yếu tập trung vào mục tiêu phát triển cộng đồng như tăng cường các dịch vụ y tế, giáo dục, giải quyết vấn đề thất nghiệp của thanh niên cũng như các vấn đề di cư, an ninh và hòa giải dân tộc.Hội đồng Đối ngoại EU cũng xem xét tình hình Ai Cập và quan hệ EU-Ai Cập, vấn đề người di cư, cuộc chiến chống khủng bố và vai trò của Ai Cập trong khu vực. Dự kiến, EU và Ai Cập sẽ thông qua các ưu tiên đối tác cho giai đoạn 2017-2020 trong phiên họp Hội đồng liên kết diễn ra vào mùa Xuân tới.Bên cạnh đó, tiến trình hòa bình Trung Đông cũng tiếp tục được Hội đồng Đối ngoại EU đưa ra bàn thảo tiếp theo cuộc họp vào tháng Một vừa qua và EU tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine cùng tồn tại hòa bình./.