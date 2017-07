Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven ngày 24/7 cảnh báo những rủi ro đối với đất nước và người dân nước này do việc những thông tin nhạy cảm bị rò rỉ từ một hợp đồng về công nghệ thông tin (IT) với hãng máy tính IBM của Mỹ.Vụ việc bắt nguồn từ hợp đồng thuê ngoài (outsourcing) các dịch vụ IT hồi năm 2015 cho Cơ quan Vận tải Thụy Điển và đối tác là Công ty IBM chi nhánh tại nước này. Theo kênh truyền hình Thụy Điển SVT, năm 2015, Cơ quan Vận tải Thụy Điển đã thuê IBM quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký xe và bằng lái.Trong hệ thống của IBM, các nhân viên có thể truy cập những thông tin nhạy cảm và điều này đã vô tình để các nhân viên IT IBM tại Cộng hòa Séc và Serbia cũng có thể tiếp cận. Các thông tin mật, trong đó có đăng ký bằng lái xe có ảnh, cũng như các thông tin nhạy cảm khác về hệ thống cầu cảng, đường sá, hệ thống đường sắt ngầm và thông tin liên quan đến những phương tiện đi lại của quân đội và cảnh sát.Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Lofven cho biết ông không được thông báo sớm về vụ việc, đồng thời nêu rõ vụ rò rỉ thông tin này là "sự thất bại hoàn toàn," một "thảm họa" và tạo ra những nguy cơ đối với đất nước và người dân quốc gia Bắc Âu này.Cũng theo Thủ tướng Lofven, Chính phủ Thụy Điển đã tiến hành điều tra và đang xem xét đề xuất một dự luật an ninh mới, trong đó có những quy định chặt chẽ hơn về việc thuê ngoài với sự giám sát của Ủy ban Hiến pháp, và dự luật này có thể có hiệu lực từ đầu năm 2019.Trong khi đó, Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Thụy Điển Micael Byden nhận định vụ rò rỉ là vấn đề nghiêm trọng, có thể tạo ra những nguy cơ tiềm tàng nếu thông tin rơi vào tay kẻ xấu, song cho biết sự cố này không ảnh hưởng tới vấn đề quốc phòng của Thụy Điển.Theo lãnh đạo Cơ quan Vận tải Thụy Điển, hợp đồng trên đã được thực hiện một cách chóng vánh, lách một số đạo luật bảo vệ thông tin nhạy cảm và quy trình thủ tục trong nước, dẫn đến việc những người nước ngoài không được cấp phép trong IBM vẫn có thể tiếp cận các thông tin nhạy cảm. Người đứng đầu Cơ quan này thời điểm ký thỏa thuận nêu trên đã bị cách chức hồi đầu năm./.