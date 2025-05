Ấn Độ tăng cường an ninh tại các cảng biển do ngại nguy cơ xung đột lan rộng

Tình hình biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan đang trở nên căng thẳng sau loạt đụng độ quân sự nghiêm trọng, bao gồm đấu súng, không kích và các cuộc tấn công xuyên biên giới.

Sau thông báo đình chỉ các chuyến bay dân sự tại 24 sân bay ở phía Bắc nước này do lo ngại nguy cơ xung đột lan rộng, Ấn Độ tiếp tục yêu cầu tất cả các cảng biển, nhà máy đóng tàu và bến tàu trong nước triển khai các biện pháp an ninh cấp cao hơn.

Theo chỉ thị ngày 8/5 của Tổng cục Vận tải biển (DGS) của Ấn Độ, toàn bộ hệ thống cảng biển, bến tàu và tàu mang cờ Ấn Độ đang hoạt động trong khu vực tiểu lục địa và các nước lân cận phải ngay lập tức nâng cấp độ an ninh hàng hải (MARSEC) từ cấp 1 lên cấp 2 trong thang 3 cấp.

Thông báo nêu rõ đây là một phần trong nỗ lực quốc gia nhằm ứng phó với các mối đe dọa an ninh biển ngày càng gia tăng, được triển khai sau khuyến cáo từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Theo yêu cầu mới nói trên, các cảng và nhà máy đóng tàu phải thực hiện các biện pháp an ninh nâng cao, bao gồm việc áp dụng các quy định và khuyến nghị về bảo vệ hàng hải ở cấp độ 2 theo tiêu chuẩn của Bộ luật an ninh áp dụng cho cảng và tàu quốc tế (ISPS). Đây là chuẩn mực do Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đưa ra, nhằm đảm bảo an ninh cho các cảng biển và tàu biển trên toàn thế giới.

Ngoài ra, các cảng biển cũng cần tiến hành diễn tập ứng phó đột xuất để đánh giá mức độ sẵn sàng trong tình huống thực tế.

Trước đó, truyền thông Ấn Độ đưa tin các trận đấu cricket (môn thể thao dùng gậy đánh bóng) của giải Indian Premier League (IPL) năm nay đã bị đình chỉ vô thời hạn do lo ngại an ninh. Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phải hủy trận đấu dự kiến diễn ra tối 8/5 tại Dharamsala ở gần khu vực Jammu, do xảy ra các vụ nổ trước đó vài giờ.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan với việc hai nước gia tăng pháo kích vào lãnh thổ của nhau. Tình hình trở nên đặc biệt nghiêm trọng sau khi Ấn Độ phát động Chiến dịch Sindoor, cho phép phóng tên lửa vào nhiều địa điểm bên trong lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir thuộc phần Pakistan kiểm soát vào rạng sáng 7/5.

Ấn Độ khẳng định đã tấn công các cơ sở hạ tầng khủng bố, được cho là có liên quan đến vụ khủng bố ngày 22/4 vào khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 26 du khách thiệt mạng. Trong khi đó, Pakistan tuyên bố đã bắn hạ một số chiến đấu cơ của Ấn Độ, đồng thời cảnh báo trả đũa mạnh mẽ.

Các nguồn tin quân đội Pakistan ngày 9/5 cho biết đã có 77 thiết bị bay không người lái của Ấn Độ bị bắn hạ trong 2 ngày qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Shafqat Ali Khan bày tỏ lo ngại những diễn biến hiện nay có nguy cơ leo thang thành cuộc xung đột quy mô lớn./.

Ấn Độ đóng cửa 24 sân bay trong bối cảnh căng thẳng với Pakistan Trong danh sách 24 sân bay đóng cửa được Chính phủ Ấn Độ công bố có sân bay ở các thành phố Jodhpur, Ludhiana và Amritsar gần biên giới phía Tây với Pakistan.