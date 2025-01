An Giang truy bắt nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết do mâu thuẫn

Sáng 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an An Giang đã điều tra, truy bắt nhanh 3 đối tượng liên quan đến vụ án "Giết người" xảy ra trên địa bàn phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc (An Giang) vào tối 27/1 (28 Tết), kịp thời trấn an dư luận, bảo đảm cho nhân dân yên tâm vui Xuân, đón Tết.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Dương Thanh Tình (sinh năm 2004), Nguyễn Minh Toàn (sinh năm 2004) và Phan Công Tín (sinh năm 2002) cùng trú tại thành phố Châu Đốc, An Giang.

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh an Giang, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 27/1 tại khu vực tổ 12, khóm 1, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang xảy ra vụ án giết người. Sau khi gây án, các đối tượng liền bỏ trốn khỏi hiện trường ngay trong đêm.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Ngọc Phi Phụng (sinh năm 1990, là người dân địa phương mới về quê ăn Tết sau thời gian làm thuê tại tỉnh Đồng Nai).

Xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra vào những ngày cận Tết gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, lãnh đạo Công an tỉnh nhanh chóng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan nhanh chóng phối hợp với Công an thành phố Châu Đốc tiến hành các hoạt động điều tra, truy xét nóng đối tượng, nhằm kịp thời trấn an dư luận.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 13 giờ ngày 28/1 (29 Tết), lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ các nghi phạm gồm Dương Thanh Tình, Nguyễn Minh Toàn và Phan Công Tín cùng trú tại thành phố Châu Đốc, An Giang.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, sau khi nhậu xong, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 27/1, Tình cùng với Toàn, Tín, Phạm Tấn Lực (sinh năm 1991) và Phạm Chí Nghĩa (sinh năm 1999) cùng trú thành phố Châu Đốc, đến quán nước gần nhà Trần Ngọc Phi Phụng uống nước thì xảy ra mâu thuẫn với Phụng.

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm côn nhị khúc xông nhiều cái vào người Phụng, khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, nhóm của Tình bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Tình, Toàn và Tín để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người."

Việc phá nhanh vụ án đã kịp thời trấn an dư luận, đây cũng là một trong những chiến công của lực lượng Công an An Giang trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025./.

Lai Châu: Bắt đối tượng giết người vì mâu thuẫn trong bữa rượu Ngày 26/1, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa bắt đối tượng Lê Chí Hưng, sinh năm 1996, trú tại phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi giết người.