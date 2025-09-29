Môi trường

Ảnh hưởng bão số 10: Lào Cai thiệt hại nhiều về nông nghiệp và giao thông

Mưa to, bão số 10 gây thiệt hại lớn tại Lào Cai với hơn 250 nhà tốc mái, thiệt hại nông nghiệp, giao thông, và thiệt hại kinh tế ước tính 5 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 10. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 10. (Ảnh: TTXVN phát)

Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, chiều tối 28/9, các khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa to và dông, gây thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, mưa to và dông khiến 2 bà cháu bị thương ở Bản Trang, xã Thượng Hà.

Toàn tỉnh có gần 250 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có một ngôi nhà ở xã Yên Bình bị sập đổ hoàn toàn.

Về nông nghiệp, Lào Cai có gần 190ha cây trồng bị thiệt hại; trong đó, lúa gần 100ha.

Về giao thông có tỉnh lộ 162 (đường Quý Xa đi xã Văn Bàn) bị sạt lở với khối lượng 30.000m3.

Mưa lớn cũng làm lũ trên các sông suối trên địa bàn tỉnh Lào Cai dâng cao, sạt lở trên nhiều tuyến đường vào trung tâm xã Hạnh Phúc, Trạm Tấu, Mù Cang Chải...

ttxvn-lao-cai-bao-so-10-1.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai dọn cây xanh bị đổ do gió bão. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài ra, mưa to và dông còn gây thiệt hại nhiều công trình phụ trợ (bếp), trường học, nhà văn hóa bị tốc mái; 6 cột điện bị đổ, gần 100 cây xanh bị đổ và 4 xe ôtô, xe máy bị hư hỏng do cây đổ. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 5 tỷ đồng.

Trước đó, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Văn bản số 393-CV/TU ngày 28/9/2025 về việc tập trung phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 10; Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 28/9 về việc tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các xã đã có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ huy, động viên giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại; chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các thôn tổ chức kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại và thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ./.

