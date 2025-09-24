Bắc Ninh: Phát hiện số lượng lớn bánh Trung thu nhập lậu

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huệ BGG (địa chỉ tại số 76 đường Hùng Vương, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) do bà Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1991, trú tại thôn Chùa, xã Thiên Mộc, thành phố Hà Nội) là chủ hộ kinh doanh, phát hiện số lượng lớn bánh Trung thu nhập lậu, không có nguồn gốc xuất xứ.

Quá trình kiểm tra, Đoàn phát hiện tại hộ kinh doanh của bà Huệ đang bày bán 4.150 sản phẩm thực phẩm gồm: 1.350 chiếc bánh Trung thu; 2.800 chiếc bánh kem quế.

Toàn bộ số hàng hóa trên bà Nguyễn Thị Huệ không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan. Quá trình làm việc, bà Huệ khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên là hàng hóa nhập lậu, do nước ngoài sản xuất được bà thu mua trôi nổi trên thị trường mang về bán để thu lợi nhuận.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh lập biên bản và tạm giữ toàn bộ hàng hóa nêu trên để tiếp tục, xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân hãy sử dụng sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; mua hàng hóa ở cơ sở kinh doanh uy tín; khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa là thực phẩm thì kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng để xử lý./.

Hà Nội thu giữ nhiều bánh trung thu, đồ chơi nhập lậu Người dân cần lựa chọn sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không mua hàng trôi nổi, giá rẻ bất thường để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi của bản thân, gia đình.