Bình Định: Xe đầu kéo bị lật ngang, ách tắc giao thông kéo dài trên đèo An Khê

Lực lượng chức năng xác định xe đầu kéo đi hướng Gia Lai-Quy Nhơn bị lật ngang do sình lún, khu vực gặp nạn có độ dốc cao, không có đèn chiếu sáng, rất may không gây thiệt hại về người

Xe đầu kéo lật trên đèo An Khê. (Ảnh: TTXVN phát)

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định đang phối hợp với Văn phòng Quản lý Đường bộ III.4 (Khu Quản lý Đường bộ III) và các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, xử lý sự cố xe đầu kéo bị lật ngang, gây ách tắc giao thông hàng giờ đồng hồ tại đèo An Khê (giáp ranh Bình Định và Gia Lai) sớm thông tuyến để người dân, phương tiện qua lại.

Cụ thể, lúc 23 giờ 30 ngày 26/1, tại Km66+200 (khu vực đèo An Khê), xe đầu kéo biển số 77C13332 kéo theo rơ moóc 77R01847 chở gỗ dăm đi theo hướng Gia Lai-Quy Nhơn lật ngang, gây ách tắc giao thông. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Trung tá Phan Đình Điểm, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định) thông tin, qua kiểm tra hiện trường, xác định quá trình thi công dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên không đảm bảo (không có đèn cảnh báo hai đầu, không có dây văng) khiến các phương tiện hạn chế tầm quan sát.

Khi nhà thầu thi công đổ cấp phối, chuẩn bị thảm nhựa thì gặp mưa lớn gây sình lún. Đây chính là nguyên nhân khiến xe đầu kéo bị lật.

Phòng đã phối hợp với Thanh tra Giao thông đường bộ lập biên bản theo quy định pháp luật; đồng thời, yêu cầu nhà thầu thi công (Ban quản lý Dự án 2) nhanh chóng khắc phục sự cố, sớm thông tuyến để đảm bảo cho người dân và phương tiện qua lại- Trung tá Phan Đình Điểm cho hay.

Ông Trần Thái Hòa, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 cho biết, khu vực xe đầu kéo bị lật có độ dốc cao, nằm ngoài khu dân cư, không có đèn chiếu sáng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đang phân luồng giao thông để tránh ánh tắc, ùn ứ kéo dài. Các đơn vị liên quan cũng đã huy động nhân lực, xe cẩu để tiến hành cẩu xe đầu kéo bị lật.

Tuy nhiên, do xe cẩu gặp sự cố nên đến thời điểm hiện tại chỉ mới cẩu được phần đầu kéo và tạm thời thông 1 phần làn đường. Dự kiến trong sáng nay (27/1) sẽ cẩu xong phần rơmoóc còn lại và hoàn thành việc khắc phục sự cố này.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 25/1, một xe đầu kéo chở nặng đi qua đèo An Khê (đoạn thuộc huyệnTây Sơn, Bình Định) bị sình lún, không di chuyển được gây ách tắc giao thông. Do đó, từ 3 giờ đến 10 giờ ngày 25/1, giao thông qua đèo An Khê bị tắc hoàn toàn, đoàn xe nối đuôi nhau dài 10km./.