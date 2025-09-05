Bộ Tài chính đẩy nhanh sắp xếp, xử lý tài sản công, chống thất thoát lãng phí

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai nhiều nhiệm vụ trong quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó, tại Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí đến năm 2035, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Cục Quản lý công sản, Cục Kế hoạch Tài chính đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi và đối tượng sắp xếp theo quy định.

Đồng thời, xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Việc triển khai cần đảm bảo đúng tiến độ, hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Bên cạnh đó, rà soát lại toàn bộ tài sản công, trụ sở làm việc không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục đích để quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định, không để lãng phí, thất thoát tài sản của nhà nước; đồng thời, chủ trì tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Cục Quản lý công tiếp tục hiện đại hóa quản lý tài sản công, nâng cấp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công. Trên cơ sở đó, từng bước cập nhật, quản lý thông tin của tất cả các tài sản công được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Năm 2025 Bộ Tài chính đã thực hiện chiến lược tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi toàn quốc, theo Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Lần đầu tiên, toàn bộ tài sản công từ trụ sở, đất đai, tài sản kết cấu hạ tầng đến tài sản được xác lập sở hữu toàn dân sẽ được cập nhật, chuẩn hóa, số hóa và đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bộ Tài chính xác định, quản lý tài sản công không chỉ là công việc kỹ thuật, mà là động lực tăng trưởng, góp phần nâng cao năng lực tài chính quốc gia.Với định hướng đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, ứng dụng công nghệ sâu hơn, phân cấp mạnh mẽ hơn, đặc biệt là tăng cường giám sát để nguồn lực từ tài sản công thực sự phục vụ phát triển đất nước.

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ năm 2023 cho thấy, tổng số kinh phí, vốn nhà nước được tiết kiệm lên tới 83.087 tỷ đồng; năm 2024 là 64.014 tỷ đồng; trong đó một phần đáng kể đến từ việc quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả./.

