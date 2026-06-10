Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Ưu tiên hàng đầu là tổ chức kỳ thi an toàn, thuận lợi

Chiều 10/6, trong buổi làm thủ tục dự thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến làm việc tại Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du-Thanh Oai, xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội.

Điểm thi này có 696 thí sinh dự thi, trong đó có 4 thí sinh tự do; 29 phòng thi chính thức; 1 phòng dự phòng và 1 phòng chờ. Điểm thi huy động gần 100 cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ, gồm: 1 Trưởng Điểm thi, 2 Phó Trưởng Điểm thi, 5 thư ký, 13 giám sát coi thi, 66 giám thị cùng 12 cán bộ công an, kỹ thuật và nhân viên phục vụ.

Tại Điểm thi, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã kiểm tra các phòng thi, phòng y tế, khu vực bảo quản đề thi, bài thi; đồng thời làm việc với lãnh đạo Điểm thi, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi để nắm bắt về điều kiện cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi.

Gặp gỡ thí sinh, thăm hỏi và động viên các em trước khi bước vào kỳ thi, Bộ trưởng lưu ý các em cần tìm hiểu kỹ Quy chế, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và vật dụng được phép mang vào phòng thi; đồng thời giữ gìn sức khỏe, bình tĩnh, tự tin, đến điểm thi đúng giờ để hoàn thành bài thi với kết quả tốt nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc với điểm thi, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chia sẻ thành phố Hà Nội là một trong những địa bàn có số lượng thí sinh đông nhất cả nước, tính chất phức tạp cũng là cao nhất. Vì vậy, việc đoàn đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Quốc gia đến điểm thi tại Hà Nội bên cạnh việc kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị, còn nhằm chia sẻ, động viên các thầy cô và các em học sinh, để có tinh thần tốt nhất, sự chuẩn bị tốt nhất, cùng tổ chức một kỳ thi thật sự thành công.

Đại diện Hội đồng thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du-Thanh Oai (xã Dân Hòa, Hà Nội) báo cáo về công tác tổ chức kỳ thi. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Bộ trưởng, Kỳ thi năm nay phải đảm bảo sự ổn định, kế thừa những kinh nghiệm của những năm trước đây, nhưng cũng phải nhìn nhận, so với trước đây, tình hình xã hội, các phương thức tổ chức, đặc biệt là tâm thế của học sinh đến với kỳ thi có những thay đổi nhất định. Ưu tiên hàng đầu là tổ chức kỳ thi an toàn, thuận lợi cho thí sinh và xã hội.

Bộ trưởng đánh giá cao sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội với Sở Y tế, Công an Thành phố, các đơn vị về điện lực, viễn thông, giao thông để hỗ trợ tối đa cho kỳ thi.

Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý dù đã làm rất nhiều năm, có rất nhiều kinh nghiệm, các thầy cô đã từng đi coi thi nhiều lần nhưng tuyệt đối không được chủ quan.

Trong số hàng chục nghìn cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, có những người rất dày dạn kinh nghiệm, nhưng cũng có những người mới tham gia lần đầu hoặc một vài lần. Quy chế tuy đã được tập huấn nhưng thực tế diễn biến ở phòng thi đôi khi lại có những tình huống mà quy chế chưa bao quát hết được những chi tiết nhỏ. Khi đó, điều quan trọng nhất là cán bộ coi thi phải bình tĩnh xử lý.

Tuyệt đối không được giấu giếm sai sót

Trong quá trình coi thi, có thể có những nhầm lẫn hoặc xử sự chưa thật sự thấu đáo của cán bộ coi thi, ví dụ như nhầm lẫn về ký tên, nhầm lẫn về phát đề... hoặc đôi khi thí sinh đến muộn, quên giấy tờ, thí sinh bị rơi vào những tình huống tâm lý hoảng loạn...

Nguyên tắc xử lý những vấn đề như vậy trước hết là không được để thí sinh bị thiệt thòi, hỗ trợ các em tối đa trong khuôn khổ quy chế. Cán bộ coi thi và các lực lượng liên quan không làm thay các em, nhưng tạo điều kiện tốt nhất về tâm lý và môi trường để các em làm bài.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh điều quan trọng là tuyệt đối không được giấu giếm sai sót. Nếu có sự cố xảy ra, dù là nhỏ nhất, cán bộ coi thi phải báo cáo ngay với trưởng điểm thi, điểm thi báo cáo về hội đồng thi thành phố để cùng nhau xử lý ngay tại chỗ. Nếu để mọi chuyện trôi qua, sau đó mới phát hiện ra sai sót của cán bộ coi thi hoặc sai sót trong quy trình, lúc đó sẽ rất khó khắc phục và gây hậu quả rất lớn cho thí sinh và xã hội.

Về công tác phòng chống gian lận, Bộ trưởng cho rằng phải rất cương quyết và ngăn ngừa việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao. Vì khi có sự cố xảy ra sẽ ảnh hưởng đến kỷ cương của kỳ thi, ảnh hưởng đến quyền lợi của tất cả các thí sinh khác trên cả nước. Đây là việc hết sức quan trọng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền phát biểu với hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Du-Thanh Oai (xã Dân Hòa, Hà Nội). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Về phía thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết năm 2026, toàn thành phố Hà Nội có 129.173 thí sinh đăng ký dự thi, 222 điểm thi với 5.899 phòng thi, trong đó có 5.401 phòng thi, 276 phòng phòng chờ, 222 phòng dự phòng.

Thành phố đã điều động 18.549 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; trên 800 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi. Công an thành phố điều động gần 700 công an tham gia làm việc tại các điểm coi thi, làm phách, chấm thi.

Đối với công tác kiểm tra, Hà Nội điều động 634 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ kiểm tra tại 222 điểm thi. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập các Đoàn kiểm tra gồm 6 Tổ kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi; 10 đoàn kiểm tra công tác bảo vệ đề thi, bài thi ngoài giờ hành chính.

Đến nay, công tác chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 đã đáp ứng yêu cầu. Thành phố huy động đồng bộ các lực lượng giáo dục, công an, y tế, giao thông, điện lực và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh./.

Hơn 1,2 triệu sỹ tử cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước đã hoàn tất thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT. Toàn ngành giáo dục và lực lượng an ninh siết chặt kỷ cương, sẵn sàng cho kỳ thi an toàn.