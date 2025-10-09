BoE cảnh báo bong bóng cổ phiếu AI gây rủi ro cho nền kinh tế

Ngân hàng trung ương Anh (BoE) cảnh báo rằng bong bóng trên thị trường cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) có thể châm ngòi cho một đợt điều chỉnh quy mô lớn, gây rủi ro đáng kể cho nền kinh tế nước Anh.

BoE cũng cho rằng sự sụp đổ của các cổ phiếu công nghệ Mỹ đang bị định giá quá cao - tương tự như bong bóng dotcom trước đây - có thể dẫn đến một cú sốc toàn cầu.

Đây cũng là cảnh báo mạnh mẽ nhất mà BoE từng đưa ra liên quan đến AI.Ủy ban Chính sách Tài chính (FPC) thuộc BoE - cơ quan giám sát các nguy cơ gây ra khủng hoảng tài chính - nhận định rằng định giá cổ phiếu trên thị trường đang ở mức cao theo nhiều thước đo, đặc biệt là với các công ty công nghệ chuyên về AI.

Ủy ban cũng lưu ý 5 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất trong chỉ số S&P 500 hiện chiếm gần 30% thị phần, mức cao nhất trong vòng 50 năm. FPC cũng nhận định nguy cơ xảy ra một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường ngày càng gia tăng.

Nếu những rủi ro toàn cầu này trở thành hiện thực thì tác động đến nước Anh sẽ rất lớn do đây là một nền kinh tế mở và là trung tâm tài chính toàn cầu.

BoE cho rằng tình hình hiện nay có những điểm tương đồng với thời kỳ bong bóng dotcom, khi các nhà đầu tư ồ ạt đổ vốn vào cổ phiếu công nghệ với kỳ vọng rằng internet sẽ thay đổi toàn diện nền kinh tế.

BoE cũng lo ngại rằng một cú sốc như vậy có thể gây ra hiệu ứng domino lan rộng trên các thị trường chứng khoán toàn cầu, khiến các tổ chức cho vay trở nên thận trọng hơn trong việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành hãng sản xuất chip AI Nvidia, ông Jensen Huang, lại cho rằng cơn sốt cổ phiếu AI hiện nay hoàn toàn khác biệt so với bong bóng dotcom.

Ông Huang cho biết làn sóng tăng trưởng hiện tại được dẫn dắt bởi các tập đoàn lớn, có lợi nhuận ổn định, và chi tiêu trong lĩnh vực này mới chỉ ở giai đoạn đầu.

Ông nhấn mạnh quy mô của các công ty công nghệ hàng đầu hiện nay đã lên tới khoảng 2.500 tỷ USD, so với mức chỉ 30 - 40 tỷ USD của các công ty internet vào năm 2000.

Các nhà hoạch định chính sách lo ngại rằng dòng vốn đang đổ vào những công ty này có thể không mang lại mức lợi nhuận như kỳ vọng, do thị trường hiện mới chỉ phản ánh các triển vọng tăng trưởng tiềm năng.

Đồng thời, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, cũng đưa ra cảnh báo rằng tình trạng giá cổ phiếu bị đẩy lên quá cao đang tiềm ẩn rủi ro ngày càng lớn đối với ổn định tài chính toàn cầu.

Bà cho rằng các mức định giá hiện nay đang che giấu nhiều điểm yếu trong hệ thống, và so sánh tình hình hiện tại với bong bóng dotcom đầu những năm 2000 - giai đoạn đã kết thúc bằng một đợt sụp đổ lớn trên thị trường chứng khoán.

Bà Georgieva cũng cho biết nếu xảy ra điều chỉnh mạnh, điều kiện tài chính thắt chặt có thể kéo tăng trưởng toàn cầu sụt giảm, làm lộ ra những điểm yếu và khiến các nước đang phát triển phải chịu tác động đặc biệt nghiêm trọng./.

