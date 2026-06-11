Các công ty giao dịch dầu khí “bội thu” khi eo biển Hormuz bị phong tỏa

Khủng hoảng năng lượng do xung đột tại Iran và việc tuyến hàng hải chiến lược eo biển Hormuz bị phong tỏa đang mang lại khoản lợi nhuận kỷ lục cho các tập đoàn kinh doanh hàng hóa nguyên liệu trên thế giới.

Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu bị gián đoạn và giá dầu biến động mạnh, các nhà giao dịch dầu khí đã trở thành một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ cuộc khủng hoảng hiện nay.

Theo các kết quả kinh doanh mới công bố, nhiều tập đoàn giao dịch hàng hóa nguyên liệu ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận vượt xa cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Trafigura đạt hơn 4,09 tỷ USD lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm tài khóa kết thúc vào cuối tháng Ba, tăng mạnh so với mức 1,5 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tập đoàn Mercuria được dự báo đạt 1,09 tỷ USD lợi nhuận trong cùng giai đoạn, tăng 88%.

Tập đoàn Vitol cũng cho biết đã thu về khoảng 2 tỷ USD lợi nhuận chỉ trong quý đầu năm 2026.

Đối với Gunvor, lợi nhuận trong 3 tháng đầu năm được cho là tương đương toàn bộ kết quả kinh doanh của năm 2025.

Các nhà quan sát cho hay việc phong tỏa eo biển Hormuz đã tạo ra những biến động chưa từng có trên thị trường năng lượng. Chênh lệch giữa giá dầu giao ngay và giá dầu kỳ hạn tăng lên mức rất cao, mở ra cơ hội lớn cho các công ty giao dịch hàng hóa tận dụng sự mất cân đối cung-cầu để thu lợi nhuận.

Có thời điểm giá dầu Brent giao dịch trên thị trường kỳ hạn tăng lên 110 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao ngay dành cho các lô hàng có thể giao ngay lập tức lên gần 140 USD/thùng.

Khoảng cách lớn giữa thị trường tài chính và thị trường vật chất đã tạo điều kiện để các nhà giao dịch thực hiện những thương vụ mang lại lợi nhuận đáng kể.

Một số giao dịch dầu mỏ trong giai đoạn căng thẳng đã mang lại lợi nhuận từ 20-30 USD cho mỗi thùng dầu. Đây là mức sinh lời rất cao đối với lĩnh vực vốn thường hoạt động dựa trên biên lợi nhuận thấp nhưng khối lượng giao dịch lớn.

Dù nguồn cung toàn cầu được cho là đã giảm khoảng 10%, nhu cầu của các doanh nghiệp công nghiệp vẫn rất lớn. Nhiều khách hàng sẵn sàng chấp nhận chi phí cao để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất trong bối cảnh nguy cơ thiếu hụt năng lượng ngày càng gia tăng.

Nhờ mạng lưới vận chuyển rộng khắp, khả năng tiếp cận nguồn vốn lớn từ các ngân hàng và kinh nghiệm điều phối dòng chảy hàng hóa toàn cầu, các tập đoàn giao dịch năng lượng đang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn cung cho nền kinh tế thế giới. Họ có thể nhanh chóng chuyển hướng các chuyến hàng, huy động nguồn dự trữ và bảo đảm việc cung ứng nhiên liệu tới những khu vực chịu ảnh hưởng của khủng hoảng.

Lợi nhuận cao cũng giúp ngành giao dịch hàng hóa nguyên liệu trở thành một trong những lĩnh vực có khả năng sinh lời hấp dẫn nhất hiện nay.

Theo ông Marco Dunand, Tổng Giám đốc Mercuria, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của ngành này thường dao động từ 25-50%, và năm 2026 có thể tiến sát ngưỡng cao nhất của khoảng này.

Sự bùng nổ lợi nhuận cũng được phản ánh trong thu nhập của các lãnh đạo doanh nghiệp.

Tại tập đoàn tài chính Macquarie của Australia, ông Simon Wright, người phụ trách mảng hàng hóa nguyên liệu, nhận thù lao 35,4 triệu AUD (21,46 triệu USD) trong năm tài chính vừa qua, cao hơn cả Tổng Giám đốc Shemara Wikramanayake với 25,6 triệu AUD (15,5 triệu USD).

Giới quan sát cho rằng nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, các tập đoàn giao dịch hàng hóa nguyên liệu nhiều khả năng sẽ còn duy trì mức lợi nhuận rất cao trong thời gian tới./.

Lưu lượng tàu chở hàng qua eo biển Hormuz thấp nhất kể từ khi cuộc chiến bùng phát Kpler, đơn vị chuyên theo dõi các tàu chở hàng hóa, cho biết công ty này chỉ ghi nhận duy nhất một lượt tàu đi qua eo biển vào ngày 4/5 và hoàn toàn không có lượt nào vào ngày 5/5.