Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 546/TB-VPCP ngày 9/10/2025 của Thường trực Chính phủ về tình hình và các nhiệm vụ trọng tâm khắc phục hậu quả do thiên tai sau bão số 11.

Thông báo nêu rõ, ngày 9/10/2025, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình và các nhiệm vụ trọng tâm khắc phục hậu quả do thiên tai sau bão số 11.

Tham dự phiên họp có đồng chí Thường trực Ban Bí thư, các Phó Thủ tướng: Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà, Hồ Đức Phớc, Lê Thành Long, Mai Văn Chính; Bộ trưởng, Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Lãnh đạo các tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Tổng công ty Viễn thông Mobifone.

Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về tình hình và các nhiệm vụ trọng tâm khắc phục hậu quả do thiên tai sau bão số 11, ý kiến của một số bộ, cơ quan và phát biểu của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Thường trực Chính phủ kết luận như sau: Trong khoảng 2,5 tháng qua (từ ngày 22 tháng 7 đến nay), Việt Nam liên tiếp phải ứng phó với 09 cơn bão (từ số 3 đến số 11), trong đó 05 cơn bão (3, 5, 9, 10, 11) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, đặc biệt bão số 10 và số 11 gây lũ lụt lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành rất xuyên suốt, quyết liệt, đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành đã chỉ đạo rất sát sao, thiết lập sở chỉ huy tiền phương để trực tiếp chỉ đạo và huy động các lực lượng tại chỗ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các bộ ngành, cơ quan, lực lượng, địa phương và của người dân, chúng ta đã làm tối đa trong khả năng có thể, ứng phó kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm thiệt hại do thiên tai.

Theo dự báo, tình hình còn tiếp tục phức tạp, ngập úng có thể còn kéo dài và tiếp tục gây hậu quả nhiều hơn, một số cơn bão khác có thể xuất hiện, công tác dự báo thiên tai cần sát hơn, kỹ lưỡng hơn, phối hợp tốt hơn nữa với các nước khác trong công tác này để phòng chống kịp thời, hiệu quả, đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Công tác lãnh đạo, điều hành, chỉ huy cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thực hiện tốt, phản ứng linh hoạt, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, cấp bách cần thực hiện ngay

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai vừa qua tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, hiệu quả nhất để nhanh chóng ổn định tình hình cho nhân dân, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

Cán bộ, chiến sỹ công an các xã của tỉnh Tuyên Quang cùng người dân san gạt đất đá, khơi thông tuyến đường bị sạt lở do mưa lũ. (Ảnh: TTXVN phát)

Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị mất tích; lo hậu sự chu đáo cho người đã mất theo phong tục của địa phương, của dân tộc; tiếp tục huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm những người mất tích, góp phần làm vơi bớt nỗi đau cho thân nhân gia đình của các nạn nhân.

Tiếp tục rà soát, huy động các lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết (quần áo, chăn, màn, lương thực, thực phẩm, nước uống, hóa chất khử trùng, thuốc men,…) để có thể sử dụng ngay, khẩn trương tiếp cận các khu bị chia cắt, những người đang thiếu thốn; triển khai lực lượng sẵn sàng thực hiện việc hộ đê tại các tuyến đê xung yếu, nguy hiểm; xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, đảm bảo chỗ ở tạm thời cho người dân, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khử trùng, không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất", thiếu ăn, thiếu mặc, đói, rét; tất cả học sinh, sinh viên được đến trường; bệnh nhân được cứu chữa, điều trị kịp thời.

Khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục hạ tầng thiết yếu về điện, nước, sóng viễn thông, giao thông, thủy lợi; hỗ trợ tối đa với các thiệt hại về sản xuất, kinh doanh, nhất là nông nghiệp để sớm ổn định cuộc sống người dân và góp phần tăng trưởng kinh tế.

Rà soát, tổng hợp đầy đủ, đánh giá đầy đủ, chính xác, toàn diện về tình hình thiệt hại và các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 11 để có số liệu chính xác phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo tổng hợp đầy đủ, đánh giá tổng thể, toàn diện về tình hình thiệt hại và các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 11; làm tốt hơn nữa công tác dự báo, ứng phó thiên tai thời gian tới và nghiên cứu các giải pháp căn cơ, lâu dài trong phòng chống thiên tai.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai lực lượng, thiết bị sẵn sàng hỗ trợ các địa phương thực hiện việc hộ đê tại các tuyến đê xung yếu, nguy hiểm; hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, trụ sở, đường sá, vệ sinh môi trường, khử trùng, xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả; hỗ trợ quần áo, chăn, màn, lương thực, thực phẩm, nước uống, hóa chất khử trùng, thuốc men để có thể sử dụng ngay cho các khu bị chia cắt, những người đang thiếu thốn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tập trung khôi phục các cơ sở giáo dục, y tế, sử dụng nguồn dự phòng cho việc này trong tình huống khẩn cấp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; không để người dân thiếu nơi khám, chữa bệnh, học sinh, sinh viên thiếu trường, lớp học.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo: Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, … đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương thực hiện bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm bảo đảm nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời theo quy định pháp luật; xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ ngành khẩn trương xây dựng, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai vừa qua, trình Chính phủ trước ngày 12 tháng 10 năm 2025. Đồng thời, xây dựng bộ công cụ, chỉ số để đo lường, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các chính sách tín dụng (về giãn nợ, hoãn nợ, miễn, giảm lãi suất ngân hàng, …) đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật để khôi phục sản xuất, kinh doanh, sinh kế cho nhân dân.

Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, phối hợp Văn phòng Trung ương: i) Tổng hợp, đánh giá tổng thể, toàn diện về tình hình, công tác phòng chống, khắc phục, đề xuất những công việc tiếp theo phải làm; ii) Chủ động, kịp thời tham mưu đồng chí Thường trực Ban Bí thư phân công các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm hỏi, động viên bà con vùng bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua (thực hiện trong ngày 10 tháng 10 năm 2025) và khi có thiên tai xảy ra trong thời gian tới.

Các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tích cực hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai theo quy định.

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại, kịp thời phân bổ cho các địa phương, đôn đốc, kiểm tra việc chuyển kinh phí đến tận tay người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Một số nhiệm vụ, giải pháp lâu dài

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương hướng dẫn việc điều chỉnh quy hoạch liên quan đê điều, giao thông, điện, nước, thủy lợi, các địa phương chủ động triển khai các dự án khắc phục các sự cố hạ tầng; rà soát các phương tiện, trang thiết bị, kho bãi phục vụ phòng chống, ứng phó thiên tai; tăng cường khảo sát, đánh giá, xây dựng, triển khai các dự án, đề án để đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện các hạ tầng thiết yếu.

Lực lượng chức năng cùng nhân dân huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị khẩn cấp đắp đê sông Cầu để chống tràn vì nước lũ tiếp tục dâng cao. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Rà soát, có phương án để ổn định đời sống của dân cư sinh sống ở phía ngoài đê (những khu dân cư tập trung không cần di dời hoặc không thể di dời cần có giải pháp để người dân sinh sống an toàn, ổn định, những hộ dân sinh sống rải rác ngoài đê thì cần có các phương án phù hợp).

Rà soát lại quy hoạch phòng, chống lũ, quy hoạch đê điều; tăng cường quản lý việc khai thác, sử dụng lòng, bờ, bãi sông để chống lấn chiếm hành lang thoát lũ.

Cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều (nhất là các tuyến đê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh), hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng khác để đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ, bão, nhất là trong thực tế những năm gần đây mưa lũ ngày càng cực đoan, liên tiếp phá các mốc lịch sử.

Kịp thời khen thưởng, tôn vinh những điển hình, người tốt, việc tốt, gương cống hiến, hy sinh và phê bình, xử lý các chủ thể không hoàn thành nhiệm vụ, phản ứng không kịp thời, vô cảm với mất mát, thiệt hại của nhân dân./.

Tuyên Quang khắc phục thiệt hại sau mưa lũ, sớm đưa học sinh trở lại trường Sau mưa lũ lịch sử, các trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nỗ lực khắc phục thiệt hại, hỗ trợ học sinh vượt khó để sớm ổn định việc học.