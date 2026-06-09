Chi tiêu toàn cầu cho vũ khí hạt nhân đạt mức cao kỷ lục

AFP/Kyodo đưa tin ngày 8/6 các chuyên gia cho biết chi tiêu toàn cầu cho vũ khí hạt nhân đã tăng lên mức kỷ lục vào năm ngoái, khi các quốc gia sở hữu những vũ khí này chuyển thêm nhiều đầu đạn từ kho lưu trữ sang các hệ thống triển khai.

Theo Chiến dịch quốc tế nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN), 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã chi tổng cộng gần 119 tỷ USD cho các kho vũ khí của họ vào năm ngoái, tăng 19% so với năm 2024.

Mỹ là nước chi mạnh tay nhất với 69,2 tỷ USD trong năm qua, tiếp theo là Trung Quốc với 13,5 tỷ USD và Anh 12,6 tỷ USD.

ICAN, cùng với một nghiên cứu riêng rẽ của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố hôm 8/6, đã lên tiếng báo động về nguy cơ hạt nhân ngày càng gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

Các nghiên cứu cho thấy mức tăng chi tiêu chóng vánh cho vũ khí hạt nhân diễn ra khi các quốc gia gấp rút hiện đại hóa kho vũ khí của họ và triển khai nhiều hơn từ các kho dự trữ đó.

Bà Susi Snyder, Giám đốc các chương trình của ICAN và là đồng tác giả của báo cáo mới nhất, đánh giá quy mô mở rộng này, cùng với những lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm tăng nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân, là điều hết sức đáng báo động./.

Mỹ lo ngại Iran tiến gần năng lực phát triển vũ khí hạt nhân Giới chức Mỹ cho rằng Tehran hiện nắm giữ ít nhất khoảng 11 tấn urani đã làm giàu và đây là một trong những lý do chính quyền Tổng thống Donald Trump viện dẫn cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.