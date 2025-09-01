Tối 31/8, tại không gian Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội, Trung tâm Triển lãm quốc gia, thành phố Hà Nội long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam," hòa chung không khí hân hoan của nhân dân cả nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Đây là điểm nhấn văn hóa-nghệ thuật quan trọng trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội và chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, góp phần tôn vinh những thành tựu nổi bật mà đất nước và Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong chặng đường 80 năm hình thành, xây dựng và phát triển.

Đến dự có các lãnh đạo thành phố Hà Nội gồm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Thị Thanh Mai cùng đại biểu ban, bộ, ngành Trung ương; các sở, ban, ngành, xã, phường thuộc thành phố, đại diện 33 tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, tham gia Triển lãm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc, thành phố Hà Nội giới thiệu không gian Triển lãm “Thành tựu kinh tế-xã hội Thủ đô ” với chủ đề “Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng - 80 năm hành trình cùng đất nước” và không gian “Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025” quảng bá thành tựu kinh tế-xã hội, văn hóa, du lịch, công nghiệp sáng tạo - lĩnh vực then chốt trong các ngành kinh tế trụ cột của Thủ đô; trưng bày sản phẩm Thủ công mỹ nghệ, công nghệ, công nghiệp cao, sinh vật cảnh và trình diễn làng nghề, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa truyền thống cùng các nghệ nhân Thủ đô.

Cùng với các không gian triển lãm, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” mong muốn nhân dân và du khách hòa mình vào thời khắc lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của dân tộc, cảm nhận sâu sắc hơn một Hà Nội kiên cường bất khuất mà vẫn hào hoa thanh lịch; một Hà Nội cùng cả nước thực hiện mục tiêu đưa đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Mang chủ đề xuyên suốt là “khát vọng phát triển vì một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc," chương trình nghệ thuật đặc biệt là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ đi trước - những người đã hiến dâng tuổi trẻ và xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, chương trình cũng khẳng định, tôn vinh những thành tựu toàn diện, bền vững mà đất nước nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng đã đạt được, đặc biệt trong 40 năm đổi mới và hội nhập.

Nghi thức chào cờ, lễ thượng cờ trang nghiêm và màn hát Quốc ca hào hùng do đông đảo ca sỹ, nghệ sỹ biểu diễn, tạo nên không khí thiêng liêng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nhắc nhớ tinh thần độc lập, tự chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình được dàn dựng công phu bởi đạo diễn Hoàng Công Cường và Nghệ sỹ ưu tú Thanh Hiền với hình thức biểu diễn phong phú và đổi mới: ca múa nhạc, hoạt cảnh sân khấu, trình chiếu công nghệ hiện đại (mapping 3D, sân khấu đa tầng kết hợp hiệu ứng laser…), kết hợp hình ảnh tư liệu lịch sử, trình diễn dù lượn nghệ thuật.

Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Xuyên suốt chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức các ca khúc cách mạng, ca khúc về Hà Nội và Việt Nam được trình bày bởi nhiều nghệ sỹ nổi tiếng, được công chúng yêu mến như Đông Hùng, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc, Ngọc Anh, Đỗ Tố Hoa, nhóm Oplus, Ram C, Nghệ sỹ ưu tú Đăng Dương, Nghệ sỹ Nhân dân Thu Huyền, An Thu An, Hà Trang, Huyền Trang, Hậu Trần, Thanh Tùng, nghệ sỹ saxophone Hoàng Tùng, nghệ sỹ violin Huyền Anh, nghệ sỹ piano Trung Đức… cùng dàn hợp xướng.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Thông qua sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, chương trình truyền tải hình ảnh một Hà Nội bản lĩnh, trí tuệ, hội nhập và nhân văn, cùng cả nước chung tay xây dựng tương lai hùng cường, phồn vinh.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội và các nền tảng số, mang đến cho đông đảo công chúng trong và ngoài nước cơ hội cùng hòa nhịp cảm xúc, hướng về Tổ quốc trong dịp trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh./.

