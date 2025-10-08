Colombia đạt sản lượng càphê cao nhất trong 33 năm

Ngày 7/10, Liên đoàn Càphê Quốc gia Colombia (FNC) thông báo sản lượng càphê niên vụ năm nay từ tháng 10/2024 đến 9/2025 đạt 14,8 triệu bao loại 60kg, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong vòng 33 năm.

FNC cho biết sản lượng càphê của Colombia, một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới, tăng mạnh nhờ thay đổi phương pháp thu hoạch, sử dụng phân bón hiệu quả hơn và các giống cây mới có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu.

Trong tổng sản lượng, khoảng 13,3 triệu bao được xuất khẩu, tăng 12% so với năm ngoái.

Ngành càphê đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Colombia, góp phần vào mức tăng trưởng 1,7% của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2024.

Nhờ giá càphê quốc tế duy trì ở mức cao, nhiều nông dân tại các vùng chuyên canh đang thu lời vì được mùa và đầu tư vào hạ tầng, công nghệ.

Colombia hiện là nhà sản xuất càphê lớn thứ ba thế giới, sau Brazil và Việt Nam. Trong khi đó, ngành càphê Brazil đang chịu tác động từ mức thuế 50% do Mỹ áp đặt từ tháng 8 vừa qua.

Tuy nhiên, Chủ tịch FNC, Germán Bahamón, dự báo sản lượng năm tới có thể giảm do mưa nhiều và sự suy yếu tự nhiên của cây trồng.

Càphê Arabica của Colombia - được xem là loại càphê nhẹ và chất lượng cao nhất thế giới - là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này, chỉ sau dầu mỏ và khoáng sản.

Cây càphê được canh tác tại hơn 600 huyện của Colombia và là nguồn sinh kế cho khoảng 550.000 hộ gia đình, dù diện tích canh tác đã giảm dần từ năm 2019.

Xuất khẩu cà phê Brazil thiệt hại nặng nề do tắc nghẽn logistics

Ngày 7/10, Hội đồng Xuất khẩu Càphê Brazil (Cecafé) cho biết các nhà xuất khẩu càphê nước này đã bị thiệt hại khoảng 1,1 triệu USD trong tháng 8 vừa qua do các vấn đề về logistics và cơ sở hạ tầng cảng hạn chế, khiến hơn 624.000 bao càphê không thể xuất khẩu.

Brazil, quốc gia sản xuất và xuất khẩu càphê hàng đầu thế giới, đang chịu áp lực do chi phí tăng cao bởi mức thuế quan 50% của Mỹ cũng như chi phí liên quan đến lưu kho tăng mạnh vì tình trạng quá tải tại các cảng.

Cecafé cho biết cảng Santos, cảng lớn nhất Mỹ Latinh và chiếm 80,2% tổng lượng xuất khẩu càphê trong giai đoạn từ tháng 1-8/2025, ghi nhận tỷ lệ trì hoãn hoặc thay đổi cảng trung chuyển lên tới 67%, ảnh hưởng đến 122 trong tổng số 182 tàu container.

Trong khi đó, khu cảng Rio de Janeiro, cảng xuất khẩu càphê lớn thứ hai của Brazil với tỷ lệ 15,8% lượng hàng xuất đi cùng giai đoạn, cũng ghi nhận tỷ lệ trì hoãn 38% trong tháng 8, tương đương 30 trong số 79 tàu chở càphê phải thay đổi cảng trung chuyển.

Theo Cecafé, lượng càphê không thể xuất khẩu trong tháng 8 đã khiến Brazil thất thu khoảng 221,28 triệu USD, tính theo mức giá trung bình 354 USD mỗi bao.

Giám đốc kỹ thuật Cecafé Eduardo Heron cho biết ngành nông nghiệp đang tăng trưởng nhanh chóng, nhưng cơ sở hạ tầng cảng và việc đa dạng hóa các phương thức vận tải chưa theo kịp, dẫn đến những tổn thất liên tục cho các nhà xuất khẩu, đặc biệt là với những lô hàng phụ thuộc vào container.

Cecafé thông báo đang nỗ lực làm việc với Chính phủ và các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống cảng biển quốc gia, giảm thiểu tình trạng chậm chễ trong dịch vụ, gây thiệt hại ngành xuất khẩu càphê./.

Thị trường hàng hóa thế giới: Giá càphê tăng vọt giữa nỗi lo khan hàng Trái ngược với đà giảm của nhóm năng lượng, thị trường càphê lại sôi động khi giá Arabica và Robusta tăng lần lượt 3,4% và 7,8% do lo ngại thiếu hụt nguồn cung.