Công an tiếp tục là lá chắn vững chắc của đồng bào trước gian khó, hiểm nguy

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, vừa có Thư động viên toàn lực lượng Công an nhân dân quyết tâm ứng phó thiên tai, tập trung cao nhất lực lượng, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 10, sẵn sàng ứng phó kịp thời với cơn bão số 11, bảo đảm an toàn cao nhất cho nhân dân.

Trong Thư nêu rõ: từ đầu năm 2025 đến nay, biến đổi khí hậu diễn biến hết sức phức tạp, thời tiết cực đoan, mưa bão với tần suất, cường độ ngày càng cao, phạm vi rộng, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; đời sống nhân dân đứng trước biết bao hiểm nguy, gian khó. Phát huy tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", lực lượng Công an nhân dân gương mẫu, tiên phong, dồn toàn quân, toàn lực cùng với các lực lượng chức năng trên tuyến đầu phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra.

Cán bộ, chiến sỹ ở các địa bàn trọng điểm luôn "thần tốc", sẵn sàng có mặt tại những nơi nguy hiểm nhất, khó khăn nhất, ngày đêm "dãi nắng, dầm mưa, ngâm mình trong nước lũ" để cứu giúp nhân dân; nhanh chóng tham mưu tổ chức triển khai và trực tiếp đóng góp công sức, kinh phí, hiện vật... để xây dựng, cải tạo, sửa chữa nơi ở, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều đồng chí bị thương, hy sinh khi trực tiếp ứng cứu, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích, chiến công, đóng góp của Công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân thời gian qua.

Tinh thần không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh thực sự là chỗ dựa, điểm tựa vững chắc của nhân dân, thể hiện trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân; thắp sáng hơn "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", củng cố vững chắc hơn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Thời gian tới, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, dự báo từ nay đến cuối năm sẽ có từ 2-4 cơn bão ảnh hưởng đến nước ta.

Đại tướng Lương Tam Quang kêu gọi Công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sỹ cần phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng vẻ vang, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 về thi đua Ba nhất: "Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất", tiếp tục là lá chắn vững chắc của đồng bào ta trước gian khó, hiểm nguy.

Ngay tại thời điểm này, phải tập trung cao nhất lực lượng, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 10, sẵn sàng ứng phó kịp thời với cơn bão số 11 bằng tất cả bản lĩnh, trách nhiệm, sự dũng cảm, kiên cường, sáng tạo với mục tiêu "an toàn của nhân dân là cao nhất"; vì hạnh phúc, bình yên của mỗi gia đình, thôn, bản, xóm làng..., góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đất nước ngày càng hưng thịnh, phát triển trong "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc"./.

Bão số 11 đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc và tiếp tục suy yếu Từ sáng sớm 6/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 100–200 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa-mưa to.