Cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran

Ngày 15/6, cộng đồng quốc tế tiếp tục hoan nghênh việc Mỹ và Iran nhất trí thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz.



Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari bày tỏ tích cực trước thông tin Mỹ và Iran nhất trí về Bản ghi nhớ (MoU), cho rằng điều này có thể mở đường cho một thỏa thuận cuối cùng và đem lại hòa bình lâu dài cho khu vực.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, ông Zardari cho biết Pakistan luôn ủng hộ đối thoại và ngoại giao trong giai đoạn căng thẳng và coi diễn biến mới là bước tích cực hướng tới giải quyết các tranh cãi thông qua nỗ lực can dự và tôn trọng lẫn nhau.

Lãnh đạo Pakistan cũng bày tỏ kỳ vọng thỏa thuận sẽ góp phần củng cố chủ nghĩa đa phương, đồng thời đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên toàn cầu.



Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết vương quốc này đánh giá cao thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự và khởi động tiến trình đàm phán chi tiết trong vòng 60 ngày để đạt được thỏa thuận lâu dài.

Bộ trên nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình lâu dài nào cần tính đến lợi ích an ninh của khu vực, tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Ai Cập tuyên bố diễn biến mới tại Trung Đông được xem là một bước ngoặt hướng tới hòa bình trong khu vực.



Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cũng bày tỏ hoan nghênh MOU giữa Mỹ và Iran, đồng thời đánh giá cao nỗ lực hòa giải của Pakistan.

Còn trên mạng xã hội X, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi viết rằng chính phủ nước này coi thỏa thuận giữa Mỹ và Iran là bước tiến lớn nhằm giảm leo thang xung đột và là kết quả đạt được sau tiến trình đàm phán kiên trì.



Tương tự, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen bày tỏ hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran, sau những nỗ lực ngoại giao bền bỉ của một số đối tác. Hiện các bên liên quan cần ưu tiên thực hiện nhanh chóng và đầy đủ thỏa thuận này.

Bà Von der Leyen nhấn mạnh thỏa thuận sẽ cho phép lập tức mở lại eo biển Hormuz, khôi phục quyền tự do hàng hải, vốn là điều thiết yếu đối với sự ổn định của khu vực và nền kinh tế toàn cầu.

Chủ tịch EC cũng nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi tất cả các bên tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban và thực hiện một lệnh ngừng bắn thực sự.



Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lưu ý các bên liên quan cần tránh những lời lẽ, hành động khiêu khích cũng như mọi hành vi nguy cơ làm leo thang căng thẳng trong thời gian từ nay đến thời điểm ký kết thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.



Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, chính giới Israel chỉ trích thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir tuyên bố nước này không bị ràng buộc bởi thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột trong khu vực.

Ông cũng khẳng định Israel không phải là một bên tham gia thỏa thuận và cho rằng thỏa thuận hiện nay chưa bảo đảm được các yêu cầu an ninh của Israel.



Truyền thông Liban cùng ngày 15/6 đưa tin các hoạt động quân sự của Israel tại miền Nam Liban vẫn tiếp diễn, bất chấp thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.



Hãng Thông tấn Quốc gia Liban (NNA) cho biết thiết bị bay không người lái của Israel tấn công một ôtô tại thị trấn Kfar Tebnit ở miền Nam Liban trong sáng cùng ngày, khiến một số người bị thương. NNA cũng cho biết pháo binh Israel đã nã đạn vào khu vực Kfar Tebnit và thị trấn Nabatieh al-Fawqa lân cận./.

Giá vàng tại thị trường châu Á tăng hơn 2% sau thỏa thuận Mỹ-Iran Ngân hàng OCBC cho rằng những lo ngại về sự mất giá của tiền tệ, rủi ro tài khóa và tình trạng phân mảnh địa chính trị trên toàn cầu vẫn tiếp tục hỗ trợ nhu cầu nắm giữ vàng trong dài hạn.

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