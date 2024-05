Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù

23/06/2022 21:41

Mở rộng điều tra, ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lào Cai ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh bắt bị can, khám xét nơi ở và nơi làm việc với 4 trường hợp.