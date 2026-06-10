Đà Nẵng: 99 điểm thi hoàn tất khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi Trung học Phổ thông 2026

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2026 đang đến rất gần. Ngay trong ngày hôm nay (10/6), gần 35.700 sỹ tử trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt đến các điểm trường để làm thủ tục dự thi.

Trong ngày làm thủ tục này, các em học sinh được phổ biến trực tiếp về quy chế thi, đồng thời kiểm tra lại độ chính xác của các thông tin cá nhân nhằm đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào trước khi chính thức bước vào môn thi đầu tiên vào sáng ngày mai (11/6).

Tỷ lệ làm thủ tục đạt trên 98%

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, toàn thành phố đã bố trí 99 điểm thi với 1.520 phòng thi chính thức. Hơn 6.300 cán bộ, giáo viên và nhân viên an ninh đã được huy động để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay là 35.726 em. Kết thúc buổi chiều làm thủ tục ngày 10/6, đã có 35.158 thí sinh có mặt, đạt tỷ lệ 98,41% (đã bao gồm các thí sinh được miễn thi).

Thí sinh dự thi kỳ thi Trung học phổ thông năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng tiến hành làm thủ tục trước kỳ thi. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thành phố ghi nhận 167 trường hợp được miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp (chủ yếu là thí sinh khuyết tật). Đối với các tình huống phát sinh đột xuất ngay sát ngày thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã lập tức kích hoạt phương án linh hoạt.

Cụ thể, có 01 thí sinh bị tai nạn được bố trí thi tại phòng thi riêng biệt; 01 thí sinh cần hỗ trợ đi lại đặc biệt; và 03 thí sinh không thể dự thi do tai nạn, đau ốm đã được hướng dẫn làm thủ tục xin đặc cách xét tốt nghiệp đúng quy chế.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện liên tục và gắt gao. Đặc biệt, hệ thống camera giám sát tại phòng lưu trữ đề thi, bài thi hoạt động 24/24 giờ, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối. Cơ sở vật chất như quạt mát, ánh sáng, hệ thống phòng cháy chữa cháy đều đã được nghiệm thu hoàn tất.

Kiểm tra công tác chuẩn bị, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đánh giá: "Đến lúc này qua kiểm tra thì có thể nói chúng tôi rất là yên tâm. Quá trình chuẩn bị khá là chặt chẽ, đầy đủ. Các lực lượng đã sẵn sàng tại những vị trí được phân công."

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác tổ chức và dặn dò các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bên cạnh việc chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, yếu tố kỷ luật, phòng chống gian lận trong thi cử được đặt lên mức cảnh báo cao nhất. Lần đầu tiên, thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay được đưa vào thí điểm tại 14 điểm thi trên địa bàn thành phố. Đây là một động thái quyết liệt, thể hiện sự răn đe mạnh mẽ, đồng thời hỗ trợ đắc lực cho các giám thị trong quá trình rà soát học sinh trước khi bước vào phòng thi.

Đồng hành tối đa cùng mọi thí sinh

Bên cạnh sự nghiêm ngặt trong khâu coi thi, ngành giáo dục Đà Nẵng cũng đặc biệt chú trọng đến việc tạo tâm lý thoải mái, hỗ trợ tối đa cho học sinh. Mọi phương án dự phòng về y tế, thời tiết hay giao thông đều đã được kích hoạt đồng bộ.

Với tinh thần "không để thí sinh nào bị bỏ lại phía sau", các điểm trường đều xây dựng kế hoạch rà soát những em có hoàn cảnh đặc biệt, nhà xa để có phương án hỗ trợ kịp thời, đảm bảo các em đến điểm thi đúng giờ và an toàn.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng chia sẻ: "Chúng tôi làm việc với các xã và cũng làm việc với các trường các điểm thi có thí sinh là người dân tộc thiểu số, thí sinh ở các vùng xa, vùng núi khó khăn đến tham gia dự thi thì quan tâm thêm đến các em để hỗ trợ cho các em có điều kiện tốt nhất."

Công an túc trực tại các điểm thi nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Điểm tựa từ sức trẻ tình nguyện

Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm nay được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết với hàng nghìn màu áo xanh túc trực tại cổng các điểm trường trên toàn thành phố.

Các đội hình tình nguyện không chỉ phân luồng giao thông, hỗ trợ nước uống, bút viết, mà còn đóng vai trò như những "trạm sạc tinh thần", giúp các sĩ tử giải tỏa căng thẳng trước khi bước vào phòng thi.

Ông Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết: "Với cái tinh thần tiếp sức cho các bạn, Thành đoàn đã triển khai nhiều đội hình trong đó có 99 đội hình tại 99 điểm thi với hơn 2500 đoàn viên thanh niên tham gia".

Ông Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng dặn dò công tác tình nguyện tại một điểm thi. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

"Đồng thời, phối hợp với các lực lượng liên quan, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và chủ động sẵn sàng các phương án bảo quản và hỗ trợ vật tư cần thiết cho các bạn thí sinh tham dự kỳ thi", ông Lê Công Hùng nhấn mạnh.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, bài bản và sự chung tay của toàn xã hội, thành phố Đà Nẵng đã thực sự sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026.

[KỲ THI THPT 2026 TẠI ĐÀ NẴNG] Tổng số thí sinh đăng ký: 35.726 thí sinh.

35.726 thí sinh. Số thí sinh đến làm thủ tục: 35.158 thí sinh (Đạt tỷ lệ 98,41% ).

35.158 thí sinh (Đạt tỷ lệ ). Quy mô tổ chức: 99 điểm thi trên toàn thành phố.

99 điểm thi trên toàn thành phố. Lực lượng thanh tra, kiểm tra: 235 thành viên từ Bộ GDĐT và 238 thành viên "cắm chốt" của Sở GDĐT Đà Nẵng.

235 thành viên từ Bộ GDĐT và 238 thành viên "cắm chốt" của Sở GDĐT Đà Nẵng. An ninh thi cử: Lần đầu tiên thí điểm thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay tại 14 điểm thi .

Lần đầu tiên . Hỗ trợ đặc biệt: 167 học sinh khuyết tật được miễn thi; bố trí phòng thi riêng cho thí sinh bị tai nạn.