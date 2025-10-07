Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp sạt lở sông Vu Gia và Quảng Huế

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa ký Quyết định số 1777/QĐ-UBND, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hiện trạng sạt lở tại kè sông Vu Gia và kè sông Quảng Huế, xã Vu Gia, thành phố Đà Nẵng.

Theo báo cáo, tại thôn Khương Mỹ, công trình chỉnh trị sông Quảng Huế bị mưa lũ làm hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, đoạn kè dọc tuyến đường ĐX3 qua thôn Mỹ Phiếm bị sụt lún và sạt lở khoảng 400 mét, trong đó có 100 mét hư hỏng nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến giao thông duy nhất phục vụ việc đi lại của 128 hộ dân trong khu vực.

Tại thôn Quảng Đại, đoạn kè sông Quảng Huế dài khoảng 150 mét bị xói lở sâu theo dạng hàm ếch, ăn sâu vào chân kè, tuyến đường dân sinh và mố cầu, đe dọa an toàn của 35 hộ dân tại tổ Quảng Xuyên và có nguy cơ ảnh hưởng đến hơn 6 héc-ta đất sản xuất nông nghiệp.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu triển khai ngay các biện pháp xử lý tạm thời nhằm ngăn chặn sạt lở tiếp tục lan rộng, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và các công trình hạ tầng thiết yếu. Đồng thời, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vu Gia – Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã – khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.