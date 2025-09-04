Đắk Lắk: Tìm thấy hai nạn nhân mất tích tại khu vực hồ Đá Xanh

Sáng 4/9, ông Nguyễn Hữu Truyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Wer (tỉnh Đắk Lắk) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân còn lại trong vụ đuối nước khiến 3 thanh niên tử vong tại hồ Đá Xanh (khu vực thủy điện Sêrêpốk 3).

Theo ông Truyền, dù cơ quan chức năng đã tìm kiếm liên tục 2 ngày, xuyên đêm, nhưng do hồ sâu khoảng 25-30m, nước rất đục nên việc tìm kiếm 2 nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 7 giờ ngày 4/9, thi thể các nạn nhân mới được tìm thấy; cơ quan chức năng đã làm các thủ tục bàn giao về cho gia đình nạn nhân.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo các lực lượng an ninh cơ sở tăng cường biện pháp tuyên truyền, cảnh báo nhằm hạn chế đến mức thấp nhất, không để xảy ra tình trạng tương tự,” ông Truyền nói.

Trước đó, trưa 2/9, một nhóm thanh niên 7 người cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột vào hồ Đá Xanh chơi. Sau đó, anh T.T.T. (sinh năm 2004), xuống tắm và không may bị đuối nước. Lúc này, các anh N.T.A. và B.Q.C. (cùng sinh năm 2004) đã xuống cứu bạn nhưng sau đó cả ba cùng bị đuối nước.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử hàng chục cán bộ, chiến sỹ xuống hiện trường, phối hợp chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Đến khoảng 18 giờ ngày 2/9, cơ quan chức năng tìm thấy được 1 thi thể nạn nhân./.

