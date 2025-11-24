Đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở lực lượng bán quân sự ở Pakistan

Theo Reuters, cảnh sát cho biết ngày 24/11, các tay súng đã tấn công trụ sở một lực lượng bán quân sự tại thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan.

Hai tiếng nổ cũng được nghe thấy tại khu vực.

Thông tin ban đầu từ một số nguồn cho hay vụ việc liên quan đến một kẻ đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở lực lượng này.

Trước đó, ngày 12/11, lực lượng an ninh Pakistan cho biết đã đập tan một vụ tấn công khủng bố nhằm vào trường quân sự Wana ở Nam Waziristan, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc nước này.

Theo các nguồn tin, lực lượng an ninh đã kịp thời phản ứng hiệu quả để ngăn chặn cuộc tấn công và toàn bộ 5 kẻ khủng bố, bao gồm một tên đánh bom liều chết, đã bị tiêu diệt.

Khi vụ việc xảy ra, có khoảng 650 người đang có mặt trong khuôn viên trường, trong đó có 525 người là học viên. Khuôn viên nhà trường đã được rà soát để đảm bảo không còn thiết bị nổ tự chế bị cài lại./.

Pakistan: Tấn công khủng bố nhằm vào trường quân sự Pakistan đang chứng kiến làn sóng bạo lực gia tăng với các vụ tấn công khủng bố, trong đó có vụ đánh bom liều chết tại trường quân sự Wana và các vụ tấn công khác.